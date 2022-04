Un voto per Karim Benzema alle elezioni presidenziali in Francia: “Un candidato incredibile” In Francia si sono svolte le elezioni presidenziali del 2022 e a Roubaix su una scheda è comparso il nome di Karim Benzema.

A cura di Vito Lamorte

In Francia si sono svolte le elezioni presidenziali del 2022. Emmanuel Macron, l'attuale presidente, dovrà vedersela al ballottaggio contro Marine Le Pen, la sfidante più temibile, per essere riconfermato all'Eliseo. Esattamente come cinque anni fa il presidente di En Marche e la leader del Rassemblement National si scontreranno in un testa a testa il prossimo 24 aprile, per un contesa elettorale che viene seguita con grande attenzione da parte di tutta l'Europa.

In attesa di sapere chi sarà il nuovo presidente, si è verificato un episodio curioso e piuttosto divertente durante lo spoglio del primo turno. Dopo il conteggio, le conferenze e le opinioni dei diretti interessati è emersa una sorpresa che ha fatto sorridere tutta la Francia: su una scheda è comparso il nome dell'attaccante del Real Madrid, Karim Benzema.

Nulla che non si sia già visto dalla nostre parti, visto che sono stati conteggiati voti per sportivi e per rappresentati dello spettacolo durante le elezioni del presidente della Repubblica, ma l'apprezzamento per il centravanti della nazionale francese è alle stelle anche in patria.

A riportare la notizia è stato il giornalista Bruno Renoul della Voix du Nord e lo ha fatto con un tweet: "Mi sussurrano all'orecchio che un candidato incredibile ha ottenuto un voto a Roubaix: Karim Benzema!". Roubaix è una città francese appartenente al dipartimento del Nord, e lì si è verificato l'evento peculiare. Ovviamente il voto non ha alcuna validità.

Qualche cittadino non si sentiva rappresentato da nessuno dei candidati in campo e ha scelto di dare la sua preferenza dell'attuale capocannoniere del campionato spagnolo. Karim Benzema sta vivendo un momento straordinario e dopo anni in cui la Francia non lo aveva preso in considerazione, ora è diventato anche un riferimento per la nazionale che a fine anno cercherà di difender il titolo di campione del mondo in Qatar.