Macron e Le Pen al ballottaggio: il risultato del primo turno alle elezioni presidenziali in Francia I risultati del voto per le elezioni presidenziali in Francia ha decretato il ballottaggio – ampiamente previsto alla vigilia – tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Il presidente uscente ha battuto, al primo turno, la sua avversaria principale.

A cura di Annalisa Girardi

Emmanuel Macron e Marine Le Pen andranno al ballottaggio. Esattamente come cinque anni fa, il presidente di En Marche e la leader del Rassemblement National, si scontreranno in un testa a testa il prossimo 24 aprile. La forbice, rispetto agli exit poll usciti alla chiusura dei seggi alle 20, dovrebbe essere meno marcata di quanto previsto. Macron è arrivato certamente davanti alla candidata di destra, ma i risultati non sono ancora definitivi per via dello spoglio che procede a rilento soprattutto a Parigi. Nella Capitale, tuttavia, Macron dovrebbe aver ricevuto nettamente più voti degli avversari. Le percentuali, con l'84% dello spoglio completato secondo i dati ufficiali del ministero dell'Interno francese, vedono Macron avanti con il 27,39%, seguito da Le Pen con il 25,27%.

In sostanza si è arrivati a una situazione simile a quella delle ultime elezioni presidenziali del 2017, che avevano visto il faccia a faccia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen al secondo turno. Al primo turno l'attuale presidente aveva ottenuto il 24,01% dei voti, contro il 21,30% della sfidante di estrema destra. Il sistema elettorale francese, infatti, prevede un ballottaggio a circa due settimane dalla prima chiamata alle urne nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, cioè il 50% + 1 voto. Uno scenario che si è realizzato anche questa volta. Sono quindi ufficialmente fuori dai giochi gli altri candidati in corsa per l'Eliseo. Ecco di chi si trattava e quanti consensi hanno ricevuto (ricordando che si tratta di dati parziali, visto che lo spoglio è all'84%):

Éric Zemmour – Reconquête: 6,94%

Jean-Luc Mélenchon – La France Insoumise: 20,16%

Valérie Pécresse – Les Républicains: 4,74%

Yannick Jadot – Europe Ecologie: 4,37%

Anne Hidalgo – Parti Socialiste: 1,75%

Nicolas Dupont-Aignan – Debout La France: 2,20%

Fabien Roussel – Parti communiste français: 2,37%

Philippe Poutou – Nouveau Parti Anticapitaliste: 0,79%

Jean Lassalle – Résistons: 3,42%

Nathalie Arthaud – Lutte ouvrière: 0,60%

Ora, come detto, si andrà al secondo turno. Il ballottaggio è previsto per il prossimo 24 aprile. Gli ultimi sondaggi danno il presidente uscente come il favorito. Sarebbe il secondo mandato per Emmanuel Macron all'Eliseo, dopo la vittoria del 2017.