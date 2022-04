Elezioni presidenziali in Francia, Macron: “Fermiamo l’ultradestra, ne va del futuro dell’Europa” Dopo la vittoria al primo turno delle elezioni in Francia, Macron ha avvisato: “Nulla è deciso, le prossime due settimane saranno decisive per Francia ed Europa”. Le Pen ha invitato a votare per lei tutti coloro che non hanno scelto il presidente uscente.

A cura di Tommaso Coluzzi

Arriva per ultimo davanti ai giornalisti e al suo comitato elettorale, Emmanuel Macron. Dopo che i suoi avversari hanno parlato più o meno tutti, compresa la rivale designata per il ballottaggio. La stessa di cinque anni fa: Marine Le Pen. Macron, dopo aver vinto il primo turno (o almeno questa è la previsione degli exit poll al momento), ha detto di voler creare – insieme ai suoi sostenitori – "un grande movimento politico di unità e di azione, al di là delle differenze". Poi ha sottolineato: "Potete contare su di me per attuare il nostro programma di apertura" e di "indipendenza francese ed europea".

Macron ha ammonito tutti: "Nulla è acquisito, il dibattito che avremo nei prossimi quindici giorni è decisivo per la Francia e per l'Europa". Il ballottaggio si terrà domenica 24 aprile, quando i francesi saranno chiamati nuovamente a scegliere tra Macron e Le Pen. La candidata del Rassemblement National, esultando per il risultato che la porta al secondo turno, ha dichiarato a caldo: "In gioco il 24 aprile non c'è un semplice voto di circostanza, ma una scelta di società e direi anche di civiltà". Poi ha lanciato un appello a tutti i francesi "di ogni sensibilità" e "a tutti coloro che non hanno votato per Macron" ad "unirsi a questo grande movimento popolare".

Il candidato di estrema destra, Eric Zemmour, si è già – più che prevedibilmente – schierato con Le Pen: "Non vado d'accordo con lei su molti punti, ma davanti a lei c'è un uomo che ha fatto entrare milioni di immigrati e che farà di peggio se sarà rieletto – ha detto – Invito quindi a votare per Le Pen al ballottaggio". Molto più morbido il candidato di sinistra Jean-Luc Mélenchon, arrivato terzo a pochi punti dalla candidata di destra: "Non bisogna dare un solo voto a Marine Le Pen". Ma non dice – e probabilmente non dirà espressamente – ai suoi elettori di votare per Macron.

Intanto sono già usciti i primi sondaggi: secondo un'ultima rilevazione di Ipsos-Sopra Steria per Le Parisien, Macron sarà riconfermato all'Eliseo con il 54% delle preferenze contro il 46% della sfidante. La forbice, secondo alcuni, sarebbe minore. In ogni caso le prossime due settimane – che si preannunciano infuocate – saranno quanto mai decisive.