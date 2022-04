Elezioni in Francia, Draghi: “Splendida notizia la vittoria di Macron”. Salvini: “Avanti con Le Pen” Dopo la rielezione del presidente francese Macron arrivano i complimenti dei politici italiani: da Draghi a Letta, passando per Conte e Renzi. Salvini resta schierato con Le Pen, Meloni tace.

A cura di Tommaso Coluzzi

Da Draghi a Di Maio, passando per Letta e Conte. Ieri sera quasi tutti i leader politici si sono congratulati con il presidente francese Macron, rieletto con il 58,54% dei voti contro il 41,46% di Marine Le Pen. Ma c'è anche chi ha voluto ringraziare la leader del Rassemblement National, come Salvini. "La vittoria da parte di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi è una splendida notizia per tutta l’Europa – ha commentato il presidente Draghi – Italia e Francia sono impegnate fianco a fianco, insieme a tutti gli altri partner, per la costruzione di un’Unione Europea più forte, più coesa, più giusta, capace di essere protagonista nel superare le grandi sfide dei nostri tempi, a partire dalla guerra in Ucraina". E ancora: "Al presidente Macron vanno le più sentite congratulazioni del governo italiano e mie personali – ha continuato – Siamo pronti da subito a continuare a lavorare insieme, con ambizione e determinazione, al servizio dei nostri Paesi e di tutti i cittadini europei".

I complimenti sono arrivati a stretto giro, dopo l'annuncio dei primi exit poll, anche dal ministro Di Maio: "Complimenti e buon lavoro al presidente Macron – ha twittato – È solo con una forte spinta europeista che potremo continuare a portare avanti, tutti insieme, importanti battaglie a sostegno dei cittadini, anche in Europa. Uniti, per un’Ue sempre più coesa". Una linea condivisa con il presidente del suo partito, Giuseppe Conte, che oltre alle congratulazioni ha anche attaccato: "Le sfide sono molteplici ed è importante che non abbia vinto una destra di ispirazione xenofoba, che specula sui problemi senza essere capace di offrire soluzioni adeguate".

Anche nel Partito Democratico c'è grande soddisfazione, a partire dal segretario: "Ora, tutti insieme, siamo più forti. Un voto che sconfigge il nazionalismo, l’antieuropeismo e Putin – ha twittato Enrico Letta – Un voto che rende l’Europa più forte. Ora tutti insieme per fermare l’invasione dell’Ucraina ed evitare una nuova recessione in Europa". Oltre ai complimenti, invece, Matteo Renzi ha rivendicato: "Una vittoria schiacciante, una bellissima pagina di speranza per la Francia e per l’Europa. Orgogliosi di stare con lui fin dall’inizio".

A destra Giorgia Meloni tace: nessuna dichiarazione al momento sul tema elezioni in Francia. Salvini, invece, si è subito schierato: "Sola contro tutti, coerente e sorridente, hai raccolto il voto di 13 milioni di francesi, una percentuale mai vista in passato – ha twittato il leader della Lega – Avanti insieme, per un’Europa fondata su lavoro, famiglia, sicurezza, diritti e sulla libertà". Da Forza Italia il vicepresidente Tajani ci ha tenuto a sottolineare che questa è la dimostrazione che "la destra sovranista non vince".