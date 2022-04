Elezioni Francia 2022, chi vince tra Macron e Le Pen: il ballottaggio in diretta

La candidata all'Eliseo Marine Le Pen in un'intervista al quotidiano francese ‘Ouest France' e riportata dal ‘Corriere della Sera', spiega qual è la sua idea di Ue: "Il punto non è smontare l’Unione europea, ma riorientarla. La struttura europea nasce come un’Europa delle nazioni, ma sta diventando sempre più un’Europa federale: voglio che ci sia un riflusso e che si torni a un’Europa delle nazioni. La guerra non impedisce affatto questo dibattito".

"Quel che mi ha colpito è l'arroganza di Emmanuel Macron – ha aggiunto – Una forma di nonchalance e di disprezzo nei miei confronti, la stessa che esprime anche nei confronti dei francesi da cinque anni a questa parte".

Le Pen vorrebbe tagliare la partecipazione della Francia al budget Ue. "Il nostro contributo netto è aumentato del 50% in cinque anni, anche se noi prendiamo integralmente a nostro carico l'operazione nel Sahel che ha l'obiettivo di assicurare la sicurezza non solo della Francia. Finora non abbiamo ottenuto uno sconto perché non l'abbiamo chiesto", chiarisce.

A chi Le fa notare che riguardo al conflitto russo-ucraino molti Paesi del mondo hanno deciso di non schierarsi, la leader di Rassemblement National replica: "Basta con queste lezioni morali! La moralità nel diritto internazionale non esiste". In passato Le Pen aveva sostenuto sia Trump sia Putin. "Non mi sento vicina né all'uno né all'altro nel modo di governare. Avevo risposto in merito alla loro visione di un mondo multipolare", spiega la candidata.

Quando la guerra in Ucraina terminerà, afferma la politica francese, occorrerà "riavvicinare la Nato alla Russia. Perché il più grande pericolo che pesa su di noi è l'associazione tra la Russia e la Cina. Stanno già cominciando a creare un sistema monetario indipendente". Nel caso lei diventasse presidente "continueremo a inviare armi difensive all'Ucraina", assicura. Senza però "oltrepassare la linea che farebbe della Francia un Paese cobelligerante", precisa.