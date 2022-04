Sondaggi elezioni Francia 2022, chi vince tra Macron e Le Pen al ballottaggio Gli ultimi sondaggi danno Macron favorito al ballottaggio contro Le Pen nel voto che domani deciderà chi sarà il nuovo presidente della Francia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Presidenziali in Francia del 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il tempo è scaduto. Domani si vota per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia e la scelta al ballottaggio sarà – anche questa volte, come l'ultima – tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Finirà come cinque anni fa, ovvero con la vittoria schiacciante del presidente uscente? Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati non è proprio così, ma Macron è comunque il favorito. L'attuale capo dell'Eliseo era dato vincente già prima del primo turno, ma è stato dopo l'attesissimo dibattito in diretta televisiva che Macron è sembrato aver spiccato di nuovo il volo verso una vittoria con ampio margine. Il livello di incertezza, però, è ancora molto alto.

A due settimane dal primo turno, che ha visto Macron vincente con il 27,85%, seguito da Le Pen al 23,15% che ha strappato per poco più di un punto il ballottaggio a Melenchon al 21,95%, i due tornano ad affrontarsi. Secondo il sondaggio quotidiano dell'istituto Ipsos, svolto all'indomani del faccia a faccia tra i candidati, il vantaggio del presidente Macron è aumentato di un punto e mezzo dopo aver sostanzialmente vinto il confronto televisivo. Per Macron le intenzioni di voto registrate sono del 57,5%, per Le Pen invece il 42,5%.

È molto simile la stima fatta da un altro sondaggio realizzato dall'istituto OpinionWay-Kéa Partners per Les Echos, uscito invece ieri: in questo caso il presidente uscente è dato al 57%, con la sfidante leader del Rassemblement National al 43%. Insomma, cambia poco. In ogni caso – almeno secondo le stime preliminari – siamo molto lontani dai livelli con cui Macron vinse nel 2017, quando dominò il ballottaggio uscendo con oltre il 66% dei voti. Il tasso di partecipazione, sempre nel sondaggio di OpinionWay-Kéa Partners viene stimato al 72%: sarebbe il dato più basso per un ballottaggio presidenziale dagli anni sessanta.