Elezioni Francia, il primo exit poll: Macron cinque punti davanti a Le Pen Alle 20 si sono chiusi i seggi in Francia ed è già tempo di exit poll: è testa a testa tra il presidente uscente Macron e Marine Le Pen al primo turno. Si dovrebbe andare, come previsto, al ballottaggio.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Presidenziali in Francia del 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sarà, con ogni probabilità, ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen per la presidenza francese. Il primo turno delle elezioni francesi si è appena concluso – i seggi hanno chiuso alle 20 questa sera – ed è già tempo dei primi exit poll. Secondo quanto riporta il sito di Le Monde, che cita le stime di Ipsos per i media francesi, Macron è avanti con il 28,1%, seguito da Le Pen al 23,3%. La forbice è molto più ampia di quanto si pensava fino a qualche ora fa, quando dei sondaggi dei media belga li davano appaiati intorno ai 24 punti percentuali.

Jean-Luc Mélenchon è dato terzo con il 20,1% dei voti, ad appena tre punti di distanza da Le Pen. Non riesce per poco, al candidato di sinistra, il colpaccio in cui pochi credevano alla vigilia. Nettamente staccato Eric Zemmour, con il 7,2% dei voti, che precede Valérie Pécresse, che ottiene il 5%. Il candidato ambientalista Yannick Jadot ottiene il 4,4%, sempre secondo le stime, mentre Fabien Roussel il 2,7%. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo chiude al 2,1%.

L'astensione, secondo France 24, è stimata attorno al 26,5%. Si tratta di un dato importante, perché di ben quattro punti più alto rispetto allo stesso primo turno nel 2017, quando al ballottaggio finirono sempre Macron e Le Pen. Poi ci fu la vittoria netta del presidente uscente. Secondo quanto riportato dai dati ufficiali del ministero dell'Interno francese, invece, alle 17 aveva votato il 65% degli elettori. Si tratta dell'affluenza più bassa registrata alle presidenziali dal 2002, quando il tasso di partecipazione fu del 58,45%. Nel 2017 l'affluenza alle 17 era al 69,42%, nel 2012 al 70,59%.