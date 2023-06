Un tifoso si fa 2000 km per vedere Messi con l’Inter Miami, solo allo stadio scopre che è in vacanza Un tifoso dell’Inter Miami ha viaggiato 2000 km per vedere Messi con la maglia della sua squadra ma una volta allo stadio ha scoperto la Pulce è ancora in vacanza.

A cura di Vito Lamorte

L'arrivo di Lionel Messi all'Inter Miami ha creato un grande entusiasmo all'interno e intorno alla Major League Soccer. L'approdo della Pulce negli USA ha dato vita ad una nuova vivacità intorno al tutto il movimento calcistico americano, che a breve si prepara ad accogliere il sette volte Pallone d'Oro.

Un evento incredibile, sul quale non molti avrebbero scommesso. Bisogna capire quando l'argentino verrà presentato e inizierà la sua nuova avventura, probabilmente l'ultima della sua carriera.

Intanto, l'entusiasmo dei tifosi per l'approdo del numero 10 della Seleccìon è alle stelle e ieri a Philadelphia c'è stata un episodio che fa capire bene la ‘Messi-mania' che è scattata. In occasione della partita tra Philadelphia Unión e Inter Miami, un tifoso ha percorso 2000 km per poter vedere l'argentino con la maglia della sua squadra ma si pè accorto della sua assenza solo una volta arrivato allo stadio.

Il tifoso dell'Inter Miami, che probabilmente non è attentissimo alle vicende della sua squadra, non sapeva che Messi non era tra i convocati e che ancora non si è nemmeno allenato con i nuovi compagni. La sua delusione è stata enorme e sul profilo Twitter dei Philadelphia Unión è stato pubblicato un video in cui si vede questo ragazzo con un cartello sul quale si poteva leggere ‘Ho percorso 1.200 miglia (quasi 2.000 chilometri) per vedere il GOAT del calcio'.

Le immagini mostrano come il fan, alla fine, lancia via il foglio e va via sconsolato.

Ieri messi ha partecipato alla gara di addio al calcio di Maxi Rodriguez a Rosario e oggi dovrebbe essere presente a quella di Juan Roman Riquelme a Buenos Aires.

Per la pura cronaca, la partita si è conclusa con l'ennesima sconfitta per l'Inter Miami, che ha rimediato un sonoro 4-1 e resta ultima in classifica della sua lega. La situazione della franchigia di David Beckham non è ottimale ma nelle prossime settimane dovrebbero arrivare nuovi rinforzi: i nomi più ricorrenti sono quelli di Sergio Bisquets e Jordi Alba, ma non ci sono ancora ufficialità sui trasferimenti.

Adesso speriamo solo che il tifoso attenda l'arrivo di Leo Messi a Miami prima di rimettersi di nuovo in viaggio.