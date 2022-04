Un tifoso fa invasione di campo e prende a calci due giocatori: episodio surreale in Portogallo Un tifoso invade il campo durante il match tra Vitória e Porto e prende a calci alcuni giocatori: succede tutto nei minuti di recupero.

Un episodio surreale si è verificato nei minuti di recupero della partita tra Vitoria Guimaraes e Porto, valido per il 29° turno della Primeira Liga. Nel corso dell'extra-time accordato dall'arbitro Pinheiro un tifoso ha fatto invasione di campo e ha preso a calci alcuni giocatori: la partita è stata sospesa per qualche minuto per poter ristabilire l'ordine. L'uomo è entrato sul terreno di gioco camminando, senza che nessuno lo fermasse, e ha preso a calci i giocatori della squadra locale, Rochinha e Geny Catamo. La sicurezza è stata molto lenta a reagire e nel tentativo di contenere l'invasore.

Una situazione davvero particolare perché si è svolto tutto senza nessun tipo di ostacolo o che qualcuno provasse a fermare il tifoso che sul prato non ha dovuto agire in fretta o correre per raggiungere i calciatori, ma si è mosso in tutta tranquillità.

Prima ha fatto finta di abbracciare Rochinha e poi ha provato a colpirlo con un calcio e poi è arrivato nei pressi di Geny Catamo, ma in questo caso ha caricato il colpo e il giocatore è riuscito a scansarsi prima dell'arrivo degli altri atleti.

La partita ha permesso ai Dragoes di battere un record storico: 57 partite imbattute nel campionato locale, con 46 vittorie e undici pareggi. Si tratta di una serie di iniziata il 30 ottobre 2020 con la vittoria per 3-2 contro Pacos Ferreira. Il record precedente era per il Benfica nella stagione 1976/1977, con 56 partite senza conoscere la sconfitta.

Il gol decisivo è stato realizzato da Mehdi Taremi su calcio di rigore. Il Porto è sempre il leader del torneo portoghese con 79 punti in 29 partite e comanda la classifica con 6 punti di vantaggio sullo Sporting Club de Portugal, che ne ha 73. La squadra di Sergio Conceiçao sembra avviarsi alla vittoria del titolo numero 30 della sua storia.