video suggerito

Un tifoso col figlio in braccio gli fa i gesti della scimmia: giocatore del Palmeiras crolla in lacrime Scene di pura vergogna sono state viste durante la partita di Copa Libertadores U-20 tra Cerro Porteño e Palmeiras. Due giovani ragazzi del club brasiliano sono stati insultati con gesti e frasi razziste dai tifosi di casa. Alla fine, uno dei due, Luighi, non ha retto lo stress ed è scoppiato in un pianto inconsolabile: prima in panchina, poi davanti ai microfono post partita. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il razzismo è nuovamente esploso nel mondo calcio e questa volta è accaduto durante una partita della Coppa Libertadores Under-20, che si sta giocando in Paraguay. Nella gara vinta dal Palmeiras per 3-0 contro il Cerro Porteño, due giocatori della squadra brasiliana hanno subito feroci gesti di scherno e insulti razzisti all'uscita dal campo di gioco allo stadio Gunter Voghel. Sono rimasti visibilmente colpiti dall'episodio che uno di loro è crollato in un pianto dirotto in panchina. Per poi non riuscire a contenere la propria rabbia e frustrazione anche ai microfoni del dopo gara.

Cos'è successo in Palmeiras-Cerro Porteño di Copa Libertadores

I due giocatori oggetto di insulti sono stati i giovani calciatori del Palmeiras U20, Figuereido e Luighi che, una volta sostituiti, mentre stavano dirigendosi in panchina sono stati vittime dei tifosi locali: al 78° minuto, i tifosi si sono avvicinati a bordo campo per insultarli e sputargli addosso, ma l'immagine più eclatante è stata quella di un padre che, con il figlio piccolo in braccio, imitava i gesti di una scimmia.

Luighi ha iniziato immediatamente a richiamare l'attenzione dell'arbitro, subito raggiunto da alcuni suoi compagni di squadra in segno di sostegno. Il calciatore del Palmeiras però è rimasto profondamente sconvolto per la situazione vissuta e appena accomodatosi in panchina è stato visto in lacrime, sconsolato e ferito.

Leggi anche Vicario fa infuriare i tifosi alla fine della partita: il Tottenham perde ma lui chiede applausi

Lo sfogo di Luighi nel post partita, in lacrime davanti ai microfoni

Dopo la partita, il giocatore è tornato sull0argomento malgrado gli fosse stato chiesto dell'esito della partita: "Non me lo vuoi chiedere? L'episodio di razzismo di cui sono stato vittima oggi? Non me lo chiedi?" si è subito sfogato, crollando nuovamente in un pianto dirotto: "Oggi sono stato vittima di un crimine… Per quanto tempo dovremo sopportare tutto questo?".

Dopo le avvilenti immagini di quanto accaduto, il club brasiliano ha rilasciato una dura dichiarazione in cui condannava la situazione: "È inaccettabile che, ancora una volta, un club brasiliano debba pentirsi di un atto criminale di razzismo avvenuto in partite valide per le competizioni CONMEBOL.

La Sociedade Esportiva Palmeiras esprime la sua solidarietà agli atleti del club che gareggiano nella Libertadores U-20 in Paraguay e annuncia che adotterà tutte le misure possibili affinché tutti i soggetti coinvolti in questo ripugnante episodio di discriminazione vengano debitamente puniti"