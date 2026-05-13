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Marquez in lacrime nel box Ducati: “Guido con un braccio e mezzo, una vite mi dà problemi al nervo”

Marquez rivela cosa è successo a Le Mans: “Dopo Jerez ho fatto un controllo, la vite tocca il nervo mentre sono in posizione di guida e mi toglie la forza in tre dita e in tutto il braccio”
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A cura di Ada Cotugno
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Non è stata una settimana facile per Marc Marquez che ha dovuto saltare la gara di MotoGP a Le Mans a causa di una violenta caduta che lo ha costretto a sottoporsi a una doppia operazione. Era arrivato secondo nella Sprint Race in Francia ma non si è potuto presentare alla gara lunga: l'incidente ha solo aggravato un problema che già sapeva di avere, come ha raccontato nel box Ducati a tutto il team senza riuscire a trattenere le lacrime per il dolore e la frustrazione del momento negativo.

Nell'ultima puntata della serie Inside Ducati Lenovo Team viene ripreso il discorso subito dopo la caduta. Il campione spagnolo ha raccontato di aver sentito il braccio bloccato a causa di una vite che tocca il nervo, problema diagnosticato in una visita che ha effettuato pochi giorni. Ha dato la notizia solo a due persone chiedendo di mantenere il segreto in vista della gara di Le Mans.

Cosa è successo a Marquez a Le Mans

Il pilota spagnolo si è sottoposto a un intervento per stabilizzare la frattura del quinto metatarso e a un'operazione già programmata da tempo per risolvere un problema alla spalla destra. La brutta caduta subita in Francia ha accelerato i tempi, ma nessuno sapeva che aveva fastidio ancora prima di salire sulla moto: "Non ho detto niente, c'è una vite che mi sta dando problemi a un nervo, a intermittenza. Il problema è che vedevo che stava succedendo. Non si può guidare a intermittenza, per questo l’operazione era già programmata dopo il GP di Catalogna. Sto guidando con un braccio e mezzo". Marquez ha raccontato in lacrime al team Ducati tutta la verità rimasta nascosta.

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Nel momento di massima difficoltà ha rivelato quello che già sapeva: "Ho fatto un controllo dopo Jerez perché sentivo che stava succedendo qualcosa ed effettivamente dopo la caduta la vite tocca il nervo mentre sono in posizione di guida e mi toglie la forza in tre dita e in tutto il braccio. In due sapevano un quello che stava succedendo, ma ho chiesto loro di mantenere il segreto". Non voleva domande sul suo problema, ma alla fine ha dovuto raccontare la verità prima di sottoporsi alle due operazioni.

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