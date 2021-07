Anche in Belgio-Italia c'è stato chi non ha perso occasione per riservare uno sfottò a Gigio Donnarumma. Un tifoso presente sugli spalti dell'Allianz Arena di Monaco ha allungato all'estremo difensore un biglietto di 20 euro. Un gesto provocatorio nei confronti del portiere che, dopo il mancato rinnovo con il Milan, ha accettato la ricca proposta del Psg. E Gigio ha preso il tutto con filosofia, dimostrandosi concentrato solo sul quarto di finale degli Europei.

Un Europeo particolare per Gigio Donnarumma, in procinto di ufficializzare il passaggio dal Milan al Psg. Un trasferimento che ha fatto discutere e infuriare i tifosi rossoneri, delusi dal mancato rinnovo del estremo difensore, al punto da chiedere di modificare la sua bio sui social, dopo il contratto scaduto con il club del capoluogo lombardo. Già in occasione del match contro il Galles, il portiere della Nazionale era stato bersagliato dai fischi di alcuni sostenitori milanisti presenti all'Olimpico. E anche prima del confronto con il Belgio c'è chi ha voluto criticare Donnarumma, questa volta usando l'arma dell'ironia. Un tifoso posizionato quasi a ridosso dei tabelloni dietro la porta dove si stava allenando il portiere prima del fischio d'inizio gli ha allungato un biglietto da 20 euro.

Un gesto che ha riportato alla memoria l'episodio dei soldi finti lanciati in direzione del portiere, diventato per l'occasione provocatoriamente "Dollarumma". L'immagine che è finita inevitabilmente su Twitter ha immortalato anche la reazione di Gigio Donnarumma, che probabilmente è stato anche chiamato a gran voce dall'autore dello sfottò. Il quasi ex milanista ha riservato un sorriso in direzione degli spalti, dimostrando di avere ormai come si suol dire le spalle larghe. Ci vuole ben altro per far perdere la concentrazione al numero 21 azzurro.