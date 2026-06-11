Un sondaggio svela per chi tiferanno gli italiani ai Mondiali senza Italia: il 35% non risponde

Gli italiani guarderanno i Mondiali senza la Nazionale azzurra, ma per chi tiferanno? Il 35% non ha preferenza, il Brasile di Ancelotti raccoglie consensi.

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L'Italia non prenderà parte a questi Mondiali 2026 e questo fa male a tutti, specie alla vigilia del torneo che prenderà il via questa sera alle 21 con cerimonia e partita inaugurale. Per la terza edizione consecutiva dunque staremo sul divano a guardare questi Mondiali giocati dagli azzurri per l'ultima volta nel 2014 in Brasile. Niente "notti magiche", riunioni con gli amici al giardino e in terrazzo a guardare la partita in tv e niente bandiere tricolori ai balconi: solo l'ennesimo silenzio di un paese che mastica calcio ma che per forza di cose dovrà restare a guardare gli altri. Già, gli altri: ma chi? In tanti in Italia si chiedono ora per chi tifare, simpatizzare, seguire con maggiore attenzione pur di rendere più interessanti questi Mondiali.

Insomma, per chi tiferanno gli italiani in questi Mondiali? Difficile immaginare di supportare le nazionali rivali storiche degli azzurri come Francia, Germania, ma anche Inghilterra oppure Corea del Sud per vecchi e amari ricordi legati al 2002. E allora ecco che uno studio curato da SWG, ovvero la società italiana che realizza ricerche di mercato, di opinione, istituzionali, studi di settore e osservatori, ha messo in evidenza le nazionali preferite dal popolo azzurro in questi Mondiali 2026: l'impronta tricolore regna sovrana ma la maggior parte non ha preferenze.

Difficile non pensare che Carlo Ancelotti potesse non avere un forte ascendente sull'Italia. E infatti proprio il suo Brasile, di cui è CT, sembra essere attualmente la nazionale preferita dagli italiani che dunque supporteranno i verdeoro e il proprio allenatore emiliano per tutto il percorso fino alla finale. Il Brasile ha dunque solo un piccolo vantaggio con il 17% delle preferenza sulla Spagna ferma al 16%. Anche in questo il forte legame con gli spagnoli può aver avuto la meglio sulle altre nazionali. Ma non mancano le sorprese.

L'Argentina raccoglie ancora molti consensi in Italia

Sul podio al terzo posto sale anche l‘Argentina con il 10% dei tifosi. Messi, Maradona, e anche un po' di giocatori che abbiamo conosciuto nella nostra Serie A e apprezzato soprattutto quest'anno, come Nico Paz ad esempio, possono aver influito molto su questa scelta. Per il resto invece il 35% della popolazione guarderà i Mondiali da semplice spettatore senza avere particolari preferenze.

Il 12% invece si concentrerà su altre nazionali che possono essere rappresentate anche da Turchia e Uzbekistan allenate da CT italiani come Vincenzo Montella e Fabio Cannavaro o simpatizzare per qualche paese all'esordio ai Mondiali. Solo il 5% degli italiani invece tiferà per la Francia e con la medesima percentuale anche per l'Inghilterra. Di certo non le nazionali più simpatiche in Italia, sempre sportivamente parlando.