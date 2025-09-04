Calcio
Un milionario lascia tutto il suo patrimonio in eredità a Neymar con una motivazione sorprendente

Neymar sarebbe l’unico beneficiario del testamento del misterioso uomo d’affari brasiliano che gli ha intestato tutta la sua fortuna: per lui è un’icona della cultura brasiliana.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Un testamento miliardario intestato per intero a Neymar, senza nessun vincolo di parentela o spiegazione logica: è quello che è accaduto in Brasile dove un ricchissimo uomo d'affari ha redatto un documento nominando il calciatore brasiliano come unico erede di tutta la sua fortuna, stimata in circa un miliardo di euro. Una cifra assurda che si aggiungerebbe al già cospicuo patrimonio dell'ex Barcellona e PSG che sarebbe il beneficiario della somma senza nessun reale motivo apparente, dato che non ha legami di nessun tipo con l'uomo che ha preferito restare anonimo.

Secondo i media brasiliani, che hanno accertato l'autenticità del testamento, si tratterebbe di un uomo d'affari di 31 anni originario di Porto Alegre che in realtà sarebbe molto malato ma ancora in vita. La data originale del testamento risale al 2023, ma solo di recente sono stati forniti più dettagli riguardo alla somma destinata a Neymar (circa 6,1 miliardi di reais brasiliani, equivalente a un miliardo di euro). Una storia davvero assurda che però l'entourage del giocatore non ha ancora confermato, nonostante sul web circolino da tempo le carte di questo presunto documento.

Il testamento miliardario lasciato a Neymar

La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo perché mai prima d'ora era capitata una cosa simile. Neymar è stato nominato unico beneficiario del testamento da 1 miliardo di euro di un uomo d'affari brasiliano di 31 anni che gli avrebbe lasciato tutti i suoi beni soltanto per la grande ammirazione personale che nutre verso di lui: l'imprenditore ha dichiarato che si identifica con il calciatore per i suoi valori e anche per il rapporto con il padre, che ai suoi occhi lo hanno trasformato in un'icona della cultura brasiliana. Non c'è nessun legame di parentela o di amicizia perché l'uomo sarebbe un completo sconosciuto per l'ex PSG.

Immagine

Il testamento sarebbe stato registrato nel giugno 2023, la data in cui la notizia era rimbalzata su ogni media. Due anni più tardi è tornata a essere virale per la sua particolarità, con l'aggiunta dell'indicazione della somma che la rende ancora più incredibile. Dal testamento Neymar intascherebbe circa un miliardo di euro, una cifra composta non soltanto dai soldi messi da parte dall'uomo d'affari ma anche da alcuni beni e proprietà a lui intestate. I rappresentanti di Neymar hanno confermato di non aver ricevuto alcuna notifica formale sull'eredità, ma la storia ha catturato l'attenzione del mondo intero.

Calcio
Immagine
Calcio
