Un uomo lascia tutto il suo patrimonio a Neymar, una follia: “Non vorrei finisse ai miei parenti” Un tifoso brasiliano ha indicato Neymar come beneficiario del suo testamento, firmato da un notaio: “Non è avido, cosa un po’ rara di questi tempi”. Il giocatore del PSG guadagnerà 78 milioni solo nel 2023…

A cura di Paolo Fiorenza

Una decisione assurda, folle, con spiegazioni che non reggono: non si può definire in altro modo la scelta di qualcuno di lasciare tutto il proprio patrimonio ad uno degli sportivi più ricchi sul pianeta. È esattamente quello che ha fatto un tifoso brasiliano, che nel suo testamento ha indicato Neymar come beneficiario del suo lascito post mortem.

Il documento in questione, con tanto di attestazione notarile, è finito sui social e ha avuto una diffusione enorme. L'anonimo tifoso del Brasile stravede in particolare per il 31enne giocatore del PSG, cui si sente in qualche modo affine, il che lo ha spinto a lasciargli quello che possiede quando volerà all'altro mondo. "Mi piace Neymar, mi identifico molto con lui. Anch'io sono oggetto di diffamazione, anch'io sono molto orientato alla famiglia e il rapporto con suo padre mi ricorda molto il mio con mio padre, che non c'è più", ha detto l'uomo in un'intervista.

Neymar con la maglia del PSG: il brasiliano ha un contratto che scade nel 2025

"Non sono in ottima salute e ho visto davvero che non ho nessuno a cui lasciare le mie cose. Non vorrei che il governo o i parenti con cui non vado d'accordo se le prendessero", ha aggiunto il 30enne tifoso per motivare la sua bizzarra decisione, spiegando poi di aver già tentato senza successo di dare i suoi beni al nazionale brasiliano, ma che serviva un modo legale per farlo e il testamento è stato firmato da un notaio a Porto Alegre.

Inutile dire che, a prescindere dall'ammontare del patrimonio del tifoso, Neymar non ha certo bisogno di mettersi in tasca la sua eredità, visto quanto ha guadagnato in carriera nell'ultimo decennio. Solo nel 2023, secondo Forbes, percepirà 85 milioni di dollari (78 milioni di euro), incluse sponsorizzazioni e quant'altro. Uno status economico che non ha scalfito le convinzioni del tifoso brasiliano, che guarda all'animo del giocatore: "So che soprattutto non è avido, cosa un po' rara di questi tempi", ha detto di Neymar.