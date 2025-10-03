Un gol di Pinamonti regala il primo trionfo in trasferta al Sassuolo: il Verona non sa vincere

Un gol di Andrea Pinamonti decide lo scontro salvezza tra Verona e Sassuolo. Al Bentegodi la squadra di Fabio Grosso piazza il colpaccio e vince la prima partita in trasferta in questo campionato di Serie A dopo le vittorie casalinghe con Lazio e Udinese. Continua la striscia senza vittorie per la squadra di Paolo Zanetti, che non ha ancora vinto in questo torneo.

Partita non entusiasmante ma le due squadre si sono fronteggiate al meglio delle loro possibilità e dopo la rete dei neroverdi, che poi ha deciso il match, la sfida si è sbloccata con capovolgimenti di fronte repentini e diverse situazioni offensive.

Un gol di Pinamonti regala la prima vittoria in trasferta al Sassuolo

Primo tempo senza reti col Verona che è partito con il piede giusto, costruendo le occasioni più interessanti con Serdar e Giovane. Il Sassuolo prova a reagire affidandosi alle accelerazioni di Laurienté, ma fatica a rendersi realmente pericoloso. Ottima finora la prova di Nelsson, impeccabile nel contenere Pinamonti. Assegnato e revocato un rigore all'Hellas: Fourneau aveva punito un fallo di mano in area ma prima del tocco c'è stata una carica irregolare di Nunez su Muric.

A decidere la gara è un gol di Pinamonti, che prima si fa respingere un calcio di rigore e poi sulla ribattuta scaraventa la palla alle spalle di Montipò. Nel finale il Verona ci prova ma il Sassuolo resiste e si porta a casa 3 punti fondamentali. Vittoria importantissima per i neroverdi perché quello del Bentegodi è uno scontro diretto a tutti gli effetti e questi punti potrebbero essere decisivi alla fine del torneo.

Verona-Sassuolo, il tabellino

RETI: Pinamonti.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nuñez, V. Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (76′ Niasse), Gagliardini (66′ Akpa Akpro), Bernede (76′ Amin Sarr), Bradaric (85′ Kastanos); Giovane (85′ D. Mosquera), G. Orban. Allenatore: P. Zanetti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (59′ Thorstvedt), Matic, Ismaël Koné (82′ Iannoni); Volpato (59′ Pierini), Pinamonti (87′ Cheddira), Laurienté (59′ Fadera). Allenatore: F. Grosso..

ARBITRO: Francesco Fourneau.