Il Celtic in campo contro l'Hibernian nonostante i 13 giocatori in autoisolamento dopo la positività al Covid-19 di Christopher Jullien. Oltre ai calciatori, non sono presenti a Celtic Park anche l'allenatore Neil Lennon e all’assistente John Kennedy come previsto dalle normative scozzesi a causa di uno “stretto contatto” con il positivo. Il resto dei tamponi, sia della squadra che dello staff tecnico, hanno dato esito negativo. La gara si sta giocando ora e ci sono state molte polemiche intorno ai Bhoys per il viaggio della squadra a Dubai per allenarsi. Nel frattempo, però, i campionati minori sono stati ufficialmente fermati questa mattina dalla FA scozzese fino al 31 gennaio 2021.

Sono state pubblicate le foto di alcuni calciatori del Celtic senza mascherina e la premier scozzese, Nicola Sturgeon, ha chiesto indirettamente al club se fosse opportuna questa trasferta ma la società ha assicurato che i giocatori hanno adottato tutte le misure di sicurezza.

Il comunicato del Celtic

Il Celtic si è difeso in un comunicato precisando che il club si era trasferito negli Emirati Arabi prima delle decisioni prese dal primo ministro Boris Johnson del 4 gennaio per contenere l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19. Questa la nota del club: