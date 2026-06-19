Sudafrica tra campo e lusso ai Mondiali 2026: gioielli e orologi di lusso per 40.000 euro

i giocatori del Sudafrica ricevono gioielli e orologi di lusso durante il soggiorno ad Atlanta, durante il soggiorno per i Mondiali 2026, in una collaborazione con un brand americano. Il regalo, dal valore superiore ai 40.000 euro, accende curiosità e polemiche fuori dal campo.

Durante la sua permanenza negli Stati Uniti per la Coppa del Mondo 2026, la nazionale del Sudafrica si è ritrovata protagonista non solo sul campo, ma anche fuori dal rettangolo di gioco, grazie a un episodio decisamente inaspettato che ha fatto rapidamente il giro dei social.

I Bafana Bafana, impegnati ad Atlanta per la seconda fase del torneo, hanno infatti ricevuto una serie di regali di lusso da parte del marchio americano IceBox, specializzato in gioielli e orologi di fascia alta. Il valore complessivo dei doni supera i 40.000 euro, una cifra che ha subito attirato curiosità e discussioni tra tifosi e osservatori.

L’iniziativa si è svolta direttamente all’interno di uno store del brand, dove alcuni giocatori della nazionale africana sono stati accolti come ospiti speciali. Tra vetrine scintillanti e pezzi esclusivi, i calciatori hanno avuto la possibilità di selezionare personalmente alcuni articoli, in un clima rilassato e ben lontano dalla pressione del campo.

Il marchio ha condiviso diversi momenti dell’evento sui propri canali social, sottolineando la collaborazione con la federazione sudafricana e definendo l’incontro un’esperienza positiva e di grande valore promozionale.

Sudafrica: regali da 40.000 euro ai Mondiali

Le immagini pubblicate hanno rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, alimentando curiosità ma anche qualche inevitabile dibattito sull’opportunità di simili iniziative durante una competizione ufficiale.

Sul piano sportivo la trasferta americana del Sudafrica non sta andando benissimo con la sconfitta all'esordio contro il Messico e il pareggio ottenuto con la Cechia, che ha permesso alla squadra di rilanciarsi e sperare ancora di poter approdare ai sedicesimi

Tra campo e marketing, la nazionale sudafricana vive così un Mondiale particolare, in cui le prestazioni sportive si intrecciano con momenti fuori dall’ordinario. L’episodio dei gioielli, destinato a restare tra le curiosità più discusse della competizione, aggiunge un ulteriore capitolo a una storia già ricca di spunti e contrasti.

In attesa della prossima partita, contro la Corea del Sud, resta la sensazione di un torneo che non si gioca soltanto sul terreno di gioco, ma anche nell’immagine e nelle opportunità che ruotano attorno alle squadre protagoniste.