Un giocatore del Newcastle indica al portiere dove Salah tirerà il rigore: purtroppo lo ascolta Anthony Gordon è diventato uno zimbello sui social per aver indicato al proprio portiere con grande sicumera la direzione in cui Mohamed Salah avrebbe calciato il rigore che ha chiuso Liverpool-Newcastle. Non è stata una dritta molto efficace…

A cura di Paolo Fiorenza

Il Liverpool ha battuto 4-2 il Newcastle a Capodanno e ha iniziato il 2024 nel migliore dei modi, restando in testa alla classifica della Premier quando c'è appena stato il giro di boa. Gli uomini di Klopp, protagonista dell'episodio diventato virale della fede persa in campo e poi ritrovata, hanno tre punti di vantaggio sul sorprendente Aston Villa di Emery e cinque sul City che deve recuperare la partita col Brentford rinviato per il Mondiale per Club. Il match di Anfield è stato sigillato dal rigore segnato da Mohamed Salah all'86': in occasione della battuta vincente dell'egiziano, c'è stata tuttavia la partecipazione involontaria e imbarazzante di un giocatore del Newcastle, Anthony Gordon.

Il penalty era stato concesso dall'arbitro Taylor per un tuffo di Diogo Jota che sembrava aver simulato il contatto col portiere dei Magpies: una vicenda che ha avuto un grande strascico di polemiche Oltremanica. Sul dischetto si è presentato Salah, che ha agevolmente spiazzato Martin Dubravka col suo mancino. Una rete di grande significato per l'ex Fiorentina e Roma, visto che si è trattato del gol numero 150 messo a segno in Premier League con la maglia del Liverpool, con cui è arrivato alla settima stagione.

Dopo aver realizzato il rigore (doppietta per lui, l'egiziano aveva aperto il match nel primo tempo), Salah ha festeggiato con un'esultanza che ha fatto tornare alla mente qualcosa che in passato aveva fatto Cristiano Ronaldo al Real Madrid, sedendosi su un cartellone pubblicitario a bordo campo.

Salah si è potuto peraltro giovare, al momento della battuta, dell'aiuto datogli – ovviamente volendo fare esattamente il contrario – da Gordon: l'attaccante esterno del Newcastle si è piazzato alle spalle dell'egiziano quando questo è andato sul dischetto e ha indicato chiaramente al proprio portiere di tuffarsi alla sua sinistra, tenendo il braccio allargato in quella direzione.

Dubravka, ahilui, ha seguito il suggerimento del compagno ed è stato completamente spiazzato dal piattone di Salah indirizzato alla sua destra. Probabilmente in quel momento Gordon sarebbe voluto scomparire, ma il peggio è arrivato dopo quando è diventato uno zimbello sui social…