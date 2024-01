Klopp perde la fede nuziale in campo e vive attimi di disperazione: lo salva un suo “nemico” Klopp perde fede nuziale mentre esulta alla fine della partita vinta dal Liverpool per 4-2 sul Newcastle, l’ha ritrovata grazie all’aiuto di uno steward e del cameraman di SkySports. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Klopp protagonista di un episodio alquanto singolare nel finale di Liverpool-Newcastle. Nel corso dell’esultanza di fine partita per la vittoria dei Reds, l’allenatore tedesco ha perso la fede nuziale, che è scivolata via dal dito ed è finita sul terreno di gioco di Anfield Road.

Il tecnico si è subito accorto di aver perso qualcosa e ha provato a cercarla, facendosi anche aiutare da uno steward: solo l'aiuto del cameraman di SkySports è riuscito a risolvere la situazione dopo qualche secondo di apprensione.

Dopo averlo ritrovato Klopp si è chinato due volte per raccoglierlo prima di baciarlo davanti alla telecamera mentre riprendeva i suoi festeggiamenti post-partita. A Sky Sports ha affermato: "Oh mio Dio, sarebbe stato davvero… L'ho perso una volta e c'è stato bisogno di un sub professionista perché l'ho perso in mare. Sono felice. L'ho persa nell’esultanza finale, poi per fortuna l’ho ritrovata. In ogni partita del Liverpool perdo anche uno o due kg, ma che bello, abbiamo vinto”.

Una battuta anche sul cameraman che spesso lo segue a fine partita quando saluta i tifosi e con cui non ha un feeling idilliaco: "Il cameraman mi ha infastidito parecchie volte in questa stagione, ma da oggi potrà riprendermi liberamente perché è stato davvero importante".

Klopp non apprezza di essere seguito dai cameraman dopo la partita, quando saluta e esulta con i tifosi: ogni volta fa un gesto di stizza perché viene ripreso da vicino o non può dire-fare liberamente quello che crede perché c'è un operatore alle sue spalle.

Il Liverpool ha offerto una prestazione dominante sui Magpies, che ha visto vincere i Reds solo 4-2 a causa di tante occasioni sprecate e dalla serata di grazie del portiere Martin Dubravka: i gol di Cody Gakpo, Curtis Jones e una doppietta di Mohamed Salah hanno reso vani i tentativi di rimonta di Alexander Isak e Sven Botman per gli ospiti.

Klopp ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Newcastle è parso molto soddisfatto: “Il risultato rispecchia quello che ha dimostrato il campo. Per vincere la partita devi creare tante occasioni, è ovvio. Siamo stati bravi sbloccarla e poi a rimetterla in piedi. Partita eccezionale e speciale, il pressing è stata la chiave. Sono molto felice di questa partita, è stata interpretata nel modo migliore. Quando sei bravo nei momenti decisivi alla fine la porti a casa. Nel 99.9% delle possibilità abbiamo sempre attaccato per segnare”.