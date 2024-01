La simulazione di Djogo Jota è imbarazzante ma arbitro e Var ci cascano: la motivazione è dubbia Episodio controverso in Liverpool-Newcastle con Diogo Jota che ha conquistato un rigore molto particolare. La simulazione è sembrata plateale, anche se arbitro e Var non hanno fatto passi indietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Anno nuovo, polemiche arbitrali vecchie in Premier League. Ha fatto molto discutere il secondo rigore concesso al Liverpool nel match del primo dell'anno contro il Newcastle. Nell'occhio del ciclone è finito Diogo Jota, attaccante dei Reds, accusato di aver ingannato l'arbitro con una simulazione tra l'altro plateale. Reazioni a non finire per l'episodio da moviola, con ex bomber come Shearer e Ian Wright increduli e l'ex arbitro Mike Dean protagonista di una valutazione molto particolare.

Cosa è successo? Il Liverpool era avanti 3-2 contro i Magpies, quando ha avuto l'occasione di poter chiudere il discorso con un rigore a propria disposizione. A conquistarlo è stato Diogo Jota, in maniera controversa. L'attaccante lanciato in velocità ha provato a dribblare il portiere avversario Martin Dubravka, cadendo poi a terra. I replay hanno mostrato come Jota cada quando ormai aveva superato l'avversario, per un tocco davvero leggerissimo. Sospetti di simulazione assai fondati, o quantomeno di aver accentuato gli effetti del contatto, anche perché il piede a cedere è stato quello opposto rispetto a quello sfiorato dall'estremo difensore del Newcastle.

Il Var ha confermato la decisione dell'arbitro e il rigore è stato concesso e poi realizzato con i Reds lanciati verso il successo. Nel post-partita ai microfoni di Sky Sports, l'ex direttore di gara Mike Dean ha commentato così l'episodio: "Il rigore è leggero, ma una volta che c'è un contatto è molto difficile annullarlo". In questi casi di solito la moviola non interviene, e rigori non vengono cancellati con il Var che supporta la chiamata sul campo. Ma è bastato davvero quel minimo contatto per far cadere Jota che è sembrato comunque trascinare il piede dopo due passi? Quello che sembra altrettanto certo, paradossalmente, è che se l'arbitro non avesse concesso il rigore dal campo, difficilmente dalla sala Var lo avrebbero mandato al monitor dell'on-field review.

Le parole dell'ex arbitro hanno ulteriormente fatto indignare alcuni addetti ai lavori. Basti pensare che l'ex bomber del Newcastle e della nazionale inglese Alan Shearer ha definito il rigore come "fottutamente imbarazzante". Molto più duro l'ex bomber dell'Arsenal Ian Wright che sull'ex Twitter X ha sentenziato amaramente: "Preferire cadere su rigore piuttosto che mettere dentro la palla a porta vuota! Ho visto tutto".