Un colpo di testa di Coco fa sognare il Torino, battuto 1-0 il Venezia: Vanoli guarda tutti dall'alto Un colpo di testa di Saul Coco fa sognare il Torino, battuto 1-0 il Venezia: l'ex di turno Vanoli guarda tutti dall'alto, i granata sono primi in attesa delle altre gare.

A cura di Vito Lamorte

Un colpo di testa di Saul Coco fa sognare il Torino e regala la vittoria ai granata sul Venezia: allo stadio Penzo la squadra dell'ex di turno Paolo Vanoli vince 1-0 e ora guarda tutti dall'alto. Zapata & co sono primi in classifica attesa delle altre gare della terza giornata della Serie A 2024-2025.

La rete decisiva del difensore è arrivata nei minuti finali dopo che il Toro aveva preso campo in maniera importante nella fase finale del match e ha costretto la squadra lagunare a stare nella sua metà campo. La squadra granata vola a quota 7 punti in classifica, mentre resta a quota 1 la squadra di Eusebio Di Francesco alla seconda sconfitta in tre giornate dopo quella allo stadio Olimpico contro la Lazio nella prima giornata.

Nel primo tempo non c'era stato nessun gol ma le squadre di Di Francesco e Vanoli hanno creato diverse occasioni: la prima è per i lagunari, con il destro di Nicolussi Caviglia che impegna Milinkovic-Savic con un tiro a giro. Nella stessa azione è ancora l'ex centrocampista Juventus a calciare verso la porta granata ma il portiere serbo ha risposto ancora ‘presente'. Poco istanti dopo Joronen non è da meno del suo collega: splendido intervento dell'estremo difensore del Venezia sul tiro di Che Adams da posizione ravvicinata.

Dopo il pareggio subito in rimonta a San Siro contro il Milan e la vittoria contro l’Atalanta, per il Torino è arrivato il successo anche contro il Venezia in trasferta: una prova non convincente come le prime, ma i granata dimostrano di avere un'identità precisa e grande carattere.

Il tabellino di Venezia-Torino

RETI: 86′ Coco.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko (31’ s.t. Altare); Candela (42’ s.t. Raimondo), Duncan, Nicolussi Caviglia (18’ s.t. Doumbia), Zampano; Oristanio (31’ s.t. El Haddad), Ellertson; Pohjanpalo (31’ s.t. Gytkjaer). All. Di Francesco

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda (32’ s.t. Dembelé), Coco, Masina; Lazaro (46’ s.t. Walukiewicz), Ricci (17’ s.t. Sanabria), Linetty, Ilic, Sosa (17’ s.t. Pedersen); Zapata, Adams (32’ s.t. Tameze). All. Vanoli

ARBITRO: Matteo Marcenaro.