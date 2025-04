Un bookmaker ha pagato mesi fa le scommesse sulla retrocessione di una squadra: ma poi si è salvata

video suggerito

Il bookmaker irlandese Paddy Power aveva sorpreso tutti lo scorso agosto, quando con la Premier League appena iniziata aveva comunicato clamorosamente che avrebbe già pagato – dopo due sole giornate – le scommesse sulla retrocessione di una squadra che era partita malissimo, l'Everton. Il club di Liverpool in effetti ha poi continuato ad andare molto male fino a gennaio, salvo poi riprendersi ed essere ora tranquillamente salvo. Il che ha significato ovviamente che il bookmaker in questione ha pagato scommesse che invece erano perdenti.

Era il 24 agosto 2024, un sabato di Premier in cui l'Everton, allora allenato da Sean Dyche, aveva perso pesantemente per 4-0 in casa del Tottenham nella seconda giornata, una settimana dopo essere stato battuto altrettanto rovinosamente (0-3) tra le mura amiche dal Brighton.

I giocatori dell'Everton abbattuti dopo la sconfitta col Tottenham lo scorso 24 agosto

In quel momento i Toffees apparivano una squadra allo sbando, ma mancavano comunque ancora 36 giornate alla fine del torneo, una vita. Eppure qualche minuto dopo il fischio finale del match di Londra Paddy Power è andato su X ad annunciare che avrebbe pagato tutte le giocate sulla retrocessione dell'Everton a fine stagione.

"Pagamento anticipato – ha scritto il bookmaker di Dublino – Dopo la batosta di oggi, abbiamo pensato di risparmiare a tutti il ​​fastidio dell'attesa… Quindi abbiamo deciso di pagare in anticipo per la retrocessione dell'Everton, singole e multiple, online e nelle agenzie, nessun limite di puntata. I pagamenti saranno elaborati a breve".

Ma poi le cose sono cambiate dopo l'arrivo di Moyes in panchina: oggi l'Everton è salvo

Fino a inizio gennaio le cose sono andate più o meno come aveva previsto Paddy Power, visto che l'Everton di Dyche aveva proseguito a barcamenarsi ai margini della zona retrocessione, finché il 9 gennaio il 53enne tecnico inglese è stato esonerato, al culmine di una striscia di 11 partite con una sola vittoria. Al suo posto è stato richiamato, dopo oltre un decennio, David Moyes, che da allora ha guidato la squadra verso la risalita in classifica, con un ruolino di 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte nelle 15 partite da lui guidate in panchina.

Ben altro umore a Nottingham il 12 aprile, vittoria per 1-0

L'Everton oggi è ufficialmente salvo dopo la vittoria dell'Arsenal per 4-0 contro l'Ipswich domenica scorsa e qualcuno è andato a ripescare il tweet di Paddy Power per sbeffeggiare il bookmaker irlandese. Che peraltro deve aver fatto bene i suoi conti, visto che questi pagamenti anticipati sono mosse pubblicitarie sapientemente studiate, né il monte giocate in quel momento sulla retrocessione dell'Everton deve essere stato particolarmente elevato.