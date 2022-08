Un bambino fa invasione di campo e commuove tutti, ora lo cercano: “Aiutateci a trovarlo” Un bambino fa invasione di campo e corre ad abbracciare il portiere sconsolato a terra dopo il gol subito. Il gesto del piccolo tifoso commuove l’intero stadio e ora il club ha lanciato un appello per cercarlo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un invasione di campo del tutto diversa rispetto a quella che noi tutti immaginiamo durante una partita di calcio. I gesti di alcuni tifosi, che oggi non vengono neanche più inquadrati dalle telecamere, spesso hanno fatto il giro del mondo diventando, in alcuni casi, immediatamente virali. Ma a volte non tutte le invasioni sono violente o di disturbo come solitamente accade. È il caso del campionato argentino che mai come in questa occasione, è stato teatro di un gesto a dir poco emozionante. Nella gara che la squadra del Defensa y Justicia ha giocato in casa contro il Boca Juniors, è stato il finale di partita a regalare emozioni indescrivibili.

La prima riguarda la vittoria degli Xeneize per 1-0 in pieno recupero, la seconda invece, a dir poco sorprendente, della reazione di un piccolo tifoso che è entrato in campo improvvisamente correndo verso il portiere del Defensa, Ezequiel Unsain, crollato in ginocchio all'interno dell'area di rigore dopo il gol subito. L'estremo difensore è esente da colpe ma la sua reazione ha scatenato la reazione inaspettata di un bambino che all'improvviso corre verso di lui, si inginocchia e lo abbraccia. Un momento emozionante, di grande tenerezza, per un video che diventa immediatamente virale. Il club del Defensa y Justicia lancia infatti un appello subito dopo la partita.

"Amici di Twitter, aiutateci a trovare questo ragazzo che ci ha commosso tutti con questo abbraccio che ha dato a Ezequiel Unsain". In effetti proprio al portiere viene chiesto a fine partita se conoscesse quel bambino che improvvisamente ha deciso di correre in campo solo per consolarlo. L'estremo difensore in realtà però non sa chi sia e nemmeno i compagni di squadra che successivamente rientrano negli spogliatoi accompagnati dallo stesso piccolo invasore che ha voluto a tutti i costi risollevare i suoi idoli dopo quella sconfitta.

Ecco perché ora il club è a caccia di questo piccolo tifoso. Vuole conoscere la propria identità, omaggiarlo e magari prenderlo come esempio proprio per dimostrare a tutti che a volte basta poco per rendere ancora più speciale questo sport. "Finalmente, questa sì che è una bella immagine" scrive qualcuno sui social commentando il tweet pubblicato dal club argentino. Nel frattempo sono stati però tanti i tifosi ad essersi attivati per consentire al Defensa di potersi mettere in contatto con lui o con la famiglia del bambino per poterlo rintracciare.