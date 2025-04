Un arbitro scopre che qualcuno ha defecato nelle sue scarpe in spogliatoio: sospende la partita

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Episodio increscioso e disgustoso quello accaduto in Inghilterra il sabato di Pasqua durante la partita tra Old Malton St Mary's e Malt Shovel nella York Football League Premier Division, una competizione dilettantistica posta all'undicesimo livello nella piramide calcistica inglese: un arbitro ha trovato delle feci nella sua scarpa durante l'intervallo di una partita in cui aveva assegnato un rigore controverso. In seguito all'accaduto, il direttore di gara ha sospeso il match.

La partita era stata molto combattuta nel primo tempo: i padroni di casa dell'Old Malton erano andati in vantaggio inizialmente in virtù di un calcio di rigore che era stato parecchio contestato dagli avversari. Successivamente lo Shovel, che guida classifica, aveva ribaltato il risultato, andando all'intervallo sul 2-1.

L'arbitro torna in spogliatoio nell'intervallo e trova delle feci nella sua scarpa

È stato proprio allora che l'arbitro, nel tornare nel suo spogliatoio, si è accorto che qualcuno ci era stato prima di lui e aveva defecato in una delle sue scarpe da ginnastica Nike nere. Nonostante il colpevole non sia stato identificato, l'arbitro ha sospeso e poi annullato la partita, adducendo timori per la propria incolumità. La North Riding Football Association, che sovrintende alla York League, sta indagando sulla questione prima di decidere quali sanzioni adottare.

I club potrebbero essere multati o penalizzati in classifica qualora venisse scoperto che qualcuno dei loro staff o i loro sostenitori fossero coinvolti nel vile gesto defecatorio. Sabato scorso, l'Old Malton ha poi pubblicato sulla propria pagina Facebook un post in cui comunicava che la partita era stata sospesa nell'intervallo "a causa di un incidente fuori dal campo".

Adam Newell, che si occupa della manutenzione dello stadio di Malton, ha scritto su X: "Beh, in tutti i giorni in cui ho avuto a che fare con il calcio sono rimasto sbalordito dalle azioni di alcuni individui. La nostra partita è stata interrotta nell'intervallo perché quando l'arbitro è entrato negli spogliatoi qualcuno aveva (emoji delle feci) nelle scarpe da ginnastica. Mi chiedo seriamente che mentalità abbiano le persone".