Ufficializzato il nuovo ruolo di Giroud: il Milan aggiorna il sito, la Francia cambia i convocati La strepitosa parata di Olivier Giroud nei minuti finali di Genoa-Milan, quando è dovuto andare tra i pali come portiere al posto dell’espulso Maignan, ha avuto come conseguenza la sua ‘ufficializzazione’ nel nuovo ruolo da parte del club rossonero e della nazionale francese.

A cura di Paolo Fiorenza

Se il Milan sabato sera è uscito da Marassi con tre punti preziosissimi, che valgono il primato solitario in classifica con due punti di vantaggio sui cugini dell'Inter, il merito va diviso equamente tra Christian Pulisic, autore del gol vittoria dei rossoneri, e Oliver Giroud, che nel concitato finale della partita vinta 1-0 sul Genoa è andato tra i pali al posto dell'espulso Maignan. Il centravanti francese ha usato tutta la sua stazza per farsi coraggio nell'assalto finale dei rossoblù e far capire loro che avrebbe venduto cara la pelle.

Coraggio è la parola giusta per descrivere il comportamento del 37enne francese, che al 14° minuto di recupero è uscito in maniera provvidenziale – senza pensare alla propria incolumità – per fermare Puscas lanciato verso la porta milanista. Giroud ha preso in pieno il pallone, salvando il risultato all'ultimo respiro.

Il campione del mondo ha segnato gol a pacchi in carriera e vinto tantissimo, ma la serata del Ferraris la ricorderà per sempre: "Non ho mai vissuto un momento così, abbiamo lottato fino alla fine e ho fatto una grande parata. Questa maglia da portiere la metterò in un quadro".

La parata dell'attaccante rossonero ha fatto velocemente il giro del mondo e – complici i suoi trascorsi in Inghilterra tra le file di Arsenal e Chelsea – in Inghilterra sono esplosi i paragoni con Onana, in grande difficoltà col Manchester United in questo avvio di stagione. Dalla statistica "clean sheet di ottobre: Olivier Giroud 1, André Onana 0" alla percentuale di parate nei cinque principali campionati europei in questo inizio di annata: l'esaltazione del milanista è andata di pari passo con la presa in giro dell'ex interista.

Sia il Milan che la nazionale francese hanno poi voluto rendere omaggio al ‘nuovo ruolo' di Giroud, ‘ufficializzandolo' a loro modo nelle ore successive alla partita di Genova. Il club rossonero lo ha dunque inserito sul proprio sito nella sezione dei portieri, al fianco di Maignan, Sportiello, Mirante e Nava. Inoltre per qualche giorno sarà possibile acquistare la maglia da portiere del Milan e personalizzarla con "Giroud 9".

La Francia non è stata da meno e ha comunicato sui propri canali social una variazione rispetto all'elenco dei convocati diffuso negli scorsi giorni per le partite che giocherà contro Olanda e Scozia: "All'improvviso abbiamo dovuto aggiornare la lista", è il messaggio che accompagna il collage dei portieri transalpini, con Giroud affiancato a Maignan, Areola e Samba.

All'appello non poteva mancare Ibrahimovic, che con Giroud ha stretto un rapporto molto forte nei due anni trascorsi assieme a Milanello. "Voglio questa maglia AC Milan, non è mai troppo tardi per scoprire il tuo vero ruolo", ha scritto lo svedese in una storia su Instagram.