Onana preso di mira dalle squadre avversarie: i calciatori sono istruiti sul suo punto debole André Onana è sotto il fuoco della critica dopo un avvio di stagione pieno di errori col Manchester United: i match analyst delle squadre avversarie hanno istruito i propri calciatori su come comportarsi quando affrontano il camerunense.

A cura di Paolo Fiorenza

Continua l'avvio di stagione horror per André Onana: il nuovo portiere del Manchester United, pagato in estate oltre 50 milioni all'Inter, sta prendendo gol su gol e in più di un'occasione non è esente da colpe. Il 27enne camerunense ha incassato finora 18 reti in 10 partite, di cui ben 7 nelle due partite del girone di Champions League, entrambe perse dai Red Devils.

La squadra di Erik ten Hag è già spalle al muro nella massima competizione continentale, costretta ad una rimonta che appare difficile, con zero punti nel proprio gruppo contro i 6 del Bayern e i 4 del Galatasaray. Non va molto meglio in Premier League, con un decimo posto che sembra preludere ad una stagione deludente. Onana è finito travolto nel tritacarne delle critiche e in molti rimpiangono già David de Gea, lasciato partire a fine contratto dopo 12 anni e 8 trofei messi in bacheca. Il 32enne spagnolo è ancora svincolato e qualcuno è arrivato a suggerire che lo United dovrebbe tornare sui propri passi e riportarlo a Carrington visti gli svarioni del suo successore.

Tutti conoscono l'abilità di Onana col pallone tra i piedi ed è questo uno dei motivi per cui l'ex portiere nerazzurro è stato acquistato da ten Hag: poter costruire la manovra dal basso meglio di quanto fosse possibile con de Gea. Ma l'eccesso di fiducia ha giocato dei brutti scherzi al camerunense, che ha combinato più di un pasticcio proprio quando doveva servire i compagni. Eppure non è questo il punto debole che è stato individuato dai match analyst delle squadre avversarie dei Red Devils, che hanno studiato attentamente Onana e hanno poi istruito di conseguenza i propri giocatori su come comportarsi.

Il Telegraph svela che il posizionamento del portiere dello United è stato oggetto di analisi accurata. Il 27enne è solito restare molto profondo nella propria area quando la squadra non è in possesso del pallone, a differenza di quanto accade nella fase di possesso, quando non è raro al contrario vederlo altissimo, spesso fuori area anche fino alla propria trequarti. Ai giocatori è stato detto di tirare velocemente verso la porta di Onana, poiché è posizionato così indietro – ritirandosi verso la linea – che rende lo specchio più grande.

I gol del Galatasaray nella vittoria per 3-2 in Champions questa settimana sono stati un esempio del difetto della tecnica di Onana rilevato dagli analisti. Zaha ha segnato la prima rete per la squadra turca su una palla lunga a centro area, col camerunense molto schiacciato all'indietro. Ed anche il gol della vittoria realizzato da Icardi ha visto Onana piazzato non molto avanti ai propri pali e incapace di uscire per chiudere lo specchio della porta all'argentino.

Anche il Bayern Monaco ha segnato da distanza ravvicinata nella prima sconfitta dello United nel girone e Onana si è macchiato di un grave errore quando si è lasciato sfuggire il tiro di Sané mentre era sulla linea di porta. Insomma il numero uno dei Red Devils ignorerebbe una delle regole della tecnica di base dei portieri, ovvero avanzare in maniera tale da restringere gli angoli di tiro per gli avversari e rendere la porta più piccola per loro. Tutta benzina gettata sul fuoco dei problemi suoi e dello United.