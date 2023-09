Campagna di stampa selvaggia contro Onana: “Guardate, gli cadono a terra anche le chiavi dell’auto” Momento durissimo per André Onana: l’ex portiere dell’Inter sta capendo cosa significhi avere a che fare con i tabloid, che lo stanno massacrando per gli errori commessi col Manchester United, fino ad arrivare a ridicolizzarlo.

A cura di Paolo Fiorenza

In questi ultimi giorni André Onana sta capendo cosa significhi avere a che fare con una critica come quella dei tabloid inglesi, che quando vedono qualcuno in difficoltà lo azzannano senza pietà, esponendolo alla pubblica gogna con un martellamento quotidiano. Ad essere in difficoltà, il 27enne portiere camerunense ex Inter lo è senza dubbio in questo avvio di stagione, lui come il suo Manchester United, partito male in campionato dove è undicesimo, e non meglio in Champions League, con la sconfitta per 4-3 in casa del Bayern Monaco.

All'Allianz Arena Onana ha subìto altri quattro gol che si aggiungono ai dieci incassati in avvio di Premier, per un totale di 14 in 6 gare. Più di due a partita, davvero troppi per chi era arrivato a Manchester con grandi aspettative dopo l'ottima stagione in nerazzurro, venendo pagato peraltro più di 50 milioni dai Red Devils. Il punto è che il camerunense ci ha messo molto del suo, con alcune papere davvero gravi, non ultima quella che ha spianato la strada alla vittoria del Bayern mercoledì sera.

La delusione di André Onana in Bayern Monaco–Manchester United

Onana ci sta mettendo la faccia, mostrando di avere spalle larghe – "non abbiamo vinto per colpa mia, ho deluso la squadra" – ma questo non basta a salvarlo dal fuoco massiccio dei media Oltremanica. Valga per tutti la campagna selvaggia del Sun, che oggi è uscito con la sua prima pagina sportiva sparando il caso Onana a nove colonne. Il quotidiano inglese parla di caos a Old Trafford, tirando fuori il fantasma del defenestrato David de Gea – cui lo United non ha rinnovato il contratto dopo 12 anni e che è ancora a spasso – per svelare come lo spogliatoio dei Red Devils sia "disgustato" per il trattamento riservato dal club al portiere spagnolo.

Il rimpianto per de Gea, che evidentemente si vuole instillare nei tifosi, va di pari passo col picchiare duro su Onana, fino ad arrivare a ridicolizzarlo. Ed allora lo si mostrano in alcune foto far cadere le chiavi della macchina, occasione per il Sun per sparare nel titolo il gioco di parole "Key-lamity keeper" e poi scrivere all'interno dell'articolo che il portiere ha fatto un altro errore, stavolta fatale allo United come quello col Bayern. Insomma si sottintende che Onana non riesce neanche a trattenere tra le mani un mazzo di chiavi, figurarsi un pallone…