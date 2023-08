Onana sbaglia il tempo dell’intervento: la sua uscita è goffa e senza senso, Old Trafford ammutolito Prosegue il periodo nero di André Onana dopo il suo approdo al Manchester United: la sua uscita sul primo gol del Nottingham Forrest è goffa e senza senso. I tifosi di Old Trafford sono senza parole.

A cura di Vito Lamorte

Prosegue il periodo nero di André Onana dopo il suo approdo al Manchester United. Il portiere ex Inter, sbarcato in Premier League per un 52,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus, è stato protagonista di un'uscita horror che ha spalancato la porta al Nottingham Forrest per il vantaggio a Old Trafford.

L'estremo difensore nigeriano sbaglia completamente il tempo dell'intervento e apre la porta a Taiwo Awoniyi, che era fuggito in contropiede dopo appena 2′: l'uscita di Onana è goffa e senza senso.

Old Trafford ammutolito per il vantaggio degli ospiti. Il portiere camerunense è finito già più di una volta al centro di critiche in questo avvio di stagione per i suoi interventi e

Poco dopo un'altra doccia fredda. Il Nottingham Forest ha trovato il raddoppio grazie al difensore Willy Boly, che di testa dopo ha girato in rete una punizione calciata dalla destra da Morgan Gibbs White. La difesa del Manchester United è parsa molto statica e poco attenta nelle marcature, con Casemiro che ha permesso a Boly di colpire di testa incontrastato e di piazzare il raddoppio per gli ospiti.

In realtà qualche critica ad Onana è stata mossa anche su questa rete perché, secondo alcuni, l'ex Inter è rimasto piantato sulla linea di porta e ha osservato la palla entrare in rete senza provare ad uscire per smanacciare il cross.

Christian Eriksen ha accorciato le distanze al 17′ e ha riaperto la partita a Old Trafford ma è evidente la difficoltà nella fase difensiva della squadra di Erik ten Hag.

(in aggiornamento)