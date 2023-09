Onana tragico col Manchester United, regala un gol al Bayern: il pallone è una saponetta Gravissimo errore di André Onana in Bayern Monaco-Manchester United: l’ex portiere dell’Inter si è fatto superare da un innocuo tiro di Sané. Non è la prima incertezza del camerunense in questo avvio di stagione.

A cura di Paolo Fiorenza

Gravissimo errore di André Onana in Bayern Monaco-Manchester United: l'ex portiere dell'Inter si è fatto scivolare sotto i guantoni un pallone all'apparenza innocuo tirato da Leroy Sané verso la porta degli inglesi. Resosi conto dell'erroraccio, non il primo in questa stagione, il camerunense si è accasciato sul prato dell'Allianz Arena: è stato l'1-0 per i bavaresi, che poi hanno raddoppiato dopo 4 minuti con Gnabry.

Non è un momento facile per il 27enne portiere dei Red Devils, che in estate lo hanno pagato oltre 50 milioni all'Inter: Oltremanica la critica lo sta facendo già a fettine per alcune incertezze palesate in avvio di campionato. Nelle prime cinque partite della Premier League – dove lo United è partito male ed è undicesimo, staccato gia 9 punti dal City capolista – Onana è riuscito a mantenere inviolata la propria porta soltanto nel successo all'esordio contro il Wolverhampton, mentre nelle altre quattro partite ha subìto 10 gol. Soltanto altre due squadre hanno incassato più reti di lui in questo avvio, il Burnley e i Wolves.

Onana ha le spalle sufficientemente larghe per parare le critiche, ma anche i tifosi dello United cominciano ad avere il sospetto che nel passaggio da David de Gea al camerunense non ci sia stato un miglioramento. Anzi c'è già chi rimpiange lo spagnolo, che pure nei 12 anni trascorsi a Manchester si era beccato la sua dose di contestazioni.

Leggi anche De Zerbi annichilisce pure il Manchester United, i tifosi Red Devils disperati abbandonano lo stadio

Non è dunque partita bene l'avventura della squadra di ten Hag in Champions League dopo un anno di assenza: il Bayern ha chiuso il primo tempo sul punteggio di 2-0, poi lo United ha riaperto il match all'inizio della ripresa con la prima rete in maglia United dell'ex atalantino Rasmus Hojlund, ma un calcio di rigore realizzato da Harry Kane poco dopo ha ristabilito il doppio vantaggio per i bavaresi.