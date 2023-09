Il giornalista chiede a Onana dei tanti gol subiti ma lui lo ferma: la sua risposta spiazza tutti La stagione di Onana al Manchester United non è cominciata benissimo, ma il portiere non si nasconde davanti alle difficoltà: “I miei compagni devono puntare il dito contro di me”

A cura di Ada Cotugno

Andre Onana è finito subito nel ciclone della critica dopo il suo arrivo in Premier League. Il portiere è passato al Manchester United dopo una sola stagione all'Inter, ma la sua avventura in Inghilterra non procede come aveva immaginato: i Red Devils non hanno ancora convinto nell'avvio di campionato, segnato da diverse difficoltà, e tante colpe sono state addossate anche al camerunese.

In cinque partite giocate in Premier Onana è riuscito a mantenere inviolata la sua porta soltanto in un'occasione, nella vittoria all'esordio contro il Wolverhampton, incassando dieci gol nel resto delle gare. Numeri pesanti per il portiere di una big che anche nelle amichevoli pre-stagionali no se l'è cavata benissimo: i tifosi ricordano la papera contro il Lens, seguita poi dall'intervento discutibile contro il Nottingham Forest.

I tifosi non sono stati sempre clementi con l'ex nerazzurro e anche gli opinionisti in tv hanno spesso sottolineato le note positive del suo stile di gioco e dei grandi rischi che si prende a ogni partita. E anche prima dell'esordio in Champions League con la sua nuova squadra i cronisti hanno fatto diverse domande sull'argomento e sui gol subiti in questo avvio di stagione con il Manchester United.

Questa volta però la risposta di Onana ha spiazzato tutti. "Hai subito dieci gol e so che non è colpa tua…", ha esordito un giornalista prima di essere bruscamente interrotto dal portiere che con grande maturità ha affrontato il discorso senza nascondersi: "Ascolta. Ci siamo dentro insieme. Vinciamo insieme, perdiamo insieme. La porta inviolata vare per tutti. Quindi quando subiamo gol la responsabilità è di Andre Onana. I miei compagni stanno lavorando duro. E se devono puntare il dito, devono puntarlo contro di me perché il portiere sono io".

Sui social i tifosi anno apprezzato l'uscita del portiere, esaltato per le capacità da leader fuori dal campo. "Fantastico da Onana, si assume la responsabilità fin dall'inizio. Anche all'Inter ha fatto lo stesso" ha commentato un suo sostenitore, seguito da molti altri che si aspettano molto da lui nella prima partita del girone contro il Bayern Monaco.