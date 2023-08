Onana scherza col fuoco e fa una figuraccia, i tifosi del Manchester United: “Ridateci De Gea” Onana nell’amichevole tra il Manchester United e il Lens ha subito un gol da centrocampo. Tifosi infuriati per il suo posizionamento, troppo rischioso.

A cura di Marco Beltrami

André Onana ha vissuto un pomeriggio da dimenticare con la maglia del Manchester United. Il portiere arrivato dall'Inter in questa sessione di mercato è finito sul banco degli imputati nell'amichevole contro il Lens. Tutta colpa di un gol subito da distanza siderale, che avrebbe potuto evitare.

I tifosi dei Red Devils sembravano entusiasti del sostituto di De Gea soprattutto per il piglio dimostrato nelle prime uscite. D'altronde era tornato alla corte di ten Hag proprio per il suo carattere e soprattutto per la sua capacità di impostare la manovra, con una notevole abilità con i piedi. Questa volta però la sua propensione a giocare quasi da difensore gli è costata cara.

Ha scherzato col fuoco, come si suol dire, Onana che era posizionato quasi al limite della sua area, quando Sotoca senza pensarci su due volte ha calciato praticamente da centrocampo trovando il gol alla "Maradona". L'attaccante del Lens è stato abile a concludere rapidamente dopo un brutto pallone perso dai difensori del Manchester United. Onana che, supporta sempre la costruzione dal basso si trovava più avanti, come sempre tranquillo visto che il pallone era dei suoi compagni.

E invece ecco il tiraccio da lontaissimo con una traiettoria beffarda. Onana ha iniziato a correre indietro nella speranza di intercettare la sfera, ma è finito addirittura dentro la porta in modo goffo. Sorriso beffardo da parte del portiere pagato 47 milioni di euro dallo United. Subito sui social i tifosi si sono scatenati, rimpiangendo De Gea. Un tifoso ha twittato: "Possiamo ottenere un rimborso per Onana e riportare De Gea". Un altro poi ha girato il coltello nella piaga: "Gol appena segnato praticamente dalla linea di metà campo a causa del posizionamento di Onana. Oops".

Giornata nera per i neoacquisti, visto che anche Mason Mount si è contraddistinto per una topica clamorosa. L'ex Chelsea ha fallito un gol a porta spalancata ciccando un pallone servito alla perfezione dalla corsia. Insomma una pre-season particolare per gli ultimi arrivati (il Manchester United ha comunque vinto poi in rimonta 3-1) aspettando Hojlund.