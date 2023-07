L’urlo di Onana terrorizza i compagni e gasa i tifosi: a Manchester lo amano già alla follia André Onana è sempre più idolo dei tifosi del Manchester United, e non solo per le sue parate e per il gioco coi piedi di livello superiore rispetto a quello del già dimenticato De Gea: la personalità debordante con cui l’ex interista si è già imposto in campo come leader della difesa gli ha fatto fare il pieno di elogi sui social.

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora una sconfitta in precampionato per il Manchester United, battuto a Las Vegas dal Borussia Dortmund per 3-2, dopo aver perso in precedenza con Wrexham e Real Madrid. La squadra di ten Hag è passata in vantaggio con un gran gol di Diogo Dalot, poi si è fatta rimontare dalla doppietta di Donyell Malen, ha pareggiato con Antony all'inizio del secondo tempo e infine ha incassato la rete decisiva di Moukoko a una ventina di minuti dalla fine.

Di questi gol André Onana ha subìto solo l'ultimo, visto che è entrato in campo nella ripresa. Il 27enne camerunense è sempre più idolo dei tifosi dei Red Devils, e non solo per le sue parate e per il gioco coi piedi di livello superiore rispetto a quello del già dimenticato De Gea: la personalità debordante con cui l'ex interista si è già imposto in campo come leader della difesa gli ha fatto fare il pieno di elogi sui social.

Lo United aveva chiuso male il primo tempo, con errori difensivi di Brandon Williams e Victor Lindelof che erano costati i due gol di Malen in appena due minuti, tra il 43′ e il 44′. Quando dopo l'intervallo Onana si è piazzato tra i pali al posto del 37enne Heaton, è apparso subito chiaro che il camerunense non avrebbe sopportato in silenzio errori del genere quando c'era lui in campo. Il portiere titolare è stato costretto a una grande parata coi piedi nei primi istanti del secondo tempo, tuttavia è quello che ha fatto dopo che ha gasato i tifosi dello United. Non contento per il comportamento dei suoi difensori, Onana è corso in avanti urlando loro tutta la sua insoddisfazione, in particolare verso l'ex capitano Maguire.

Questo è esattamente il tipo di leadership che i tifosi dei Red Devils desideravano vedere nel loro portiere. Quanto al gioco coi piedi, un lancio lungo precisissimo all'ultimo minuto della partita ha fatto capire cos'altro aspettarsi nella prossima stagione dal camerunense: musica per ten Hag e i tifosi.