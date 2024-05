video suggerito

Fuochi d’artificio dei tifosi dell’Arsenal per rovinare il sonno al City: ma la squadra non è in hotel I tifosi dell’Arsenal hanno pensato bene di rovinare il sonno del Manchester City prima della sfida col Tottenham sparando fuochi d’artificio all’esterno dell’hotel scelto dalla squadra di Guardiola. Peccato però che Haaland e compagni raggiungeranno Londra solo stamattina: nell’hotel i calciatori non c’erano… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tottenham-Manchester City potrebbe decidere la Premier League stasera. Motivo per cui i tifosi dell'Arsenal, che contendono il titolo ai Citizens, hanno pensato bene di radunarsi sotto l'hotel della squadra di Guardiola per sperare fuochi d'artificio con l'intento di rovinare il sonno ad Haaland e compagni. Peccato però che il Manchester City, come riferisce ‘Cityxtra', raggiungerà Londra e il Marriott Hotel soltanto nella giornata di oggi decidendo di non pernottare la sera prima della partita. Un piano dunque che non ha per niente funzionato.

Gli incroci di risultati tra City e Arsenal per il titolo in Premier

Con una vittoria in casa degli Spurs la squadra di Guardiola si porterebbe al primo posto solitario a +2 punti sull'Arsenal con l'ultima giornata di Premier League da giocare in questo weekend in casa per entrambe contro West Ham ed Everton. Motivo per cui i Gunners si ritrovano a dover tifare per gli Spurs, rivali londinesi, con la speranza che vincano questa partita continuando la loro caccia al quarto posto contesa con l'Aston Villa. Ma è tutto un rebus. Le combinazioni di risultato sono tante in questo momento.

Da una parte i tifosi dell'Arsenal temono che il Tottenham possa lasciar vincere facile la partita al City, dall'altro gli Spurs che rinnegano completamente questa ipotesi. Il tecnico Postecoglou ha infatti sottolineato: "Qui ci sono persone che hanno effettivamente ottenuto risultati ed è quello che vogliono portare". In 90 minuti dunque può accadere di tutto e non sono da escludere colpi di scena in attesa dell'ultima incandescente giornata di campionato.

Il piano fallito dai tifosi dell'Arsenal

Ecco perché i tifosi dei Gunners hanno pensato bene di portarsi avanti da soli dando il via a una sorta di spettacolo pirotecnico intorno alle 2 di notte. All'esterno dell'hotel preso di mira, in cui si pensava stesse pernottando il Manchester City, sono stati sparati diversi fuochi d'artificio. I tifosi dell'Arsenal hanno ripreso tutto con la speranza che quel loro gesto potesse essere davvero utile a rovinare il sonno dei Citizens. La squadra di Guardiola però partirà per Londra solo stamattina.