Calafiori non è ancora un giocatore dell’Arsenal ma ha già un coro tutto suo sulle note di That’s Amore

A cura di Vito Lamorte

Riccardo Calafiori sarà presto un calciatore dell’Arsenal e c'è grande attesa di vedere il difensore italiano in Premier League. I tifosi dei Gunners, contro ogni scaramanzia sulla trattativa di mercato, gli hanno già dedicato un coro che è diventato virale in poche ore sui social. Sulle note di ‘That’s Amore' di Dean Martin è stato messo a punto questo coro, con le parole che vengono cambiate e fanno riferimento alle doti calcistiche del difensore della Nazionale Italiana.

In merito alla trattativa tra Arsenal e Bologna, l'operazione sembra in dirittura d'arrivo: Calafiori si trasferirà a Londra per una cifra totale di 45 milioni di euro più 5 di bonus, con il club emiliano che poi girerà il 50% al Basilea. Da capire come si risolverà la controversia tra la società elvetica e la Roma, che chiedeva reclama 8 milioni e ha annunciato battaglia legale.

I tifosi dell’Arsenal hanno già dedicato un coro a Calafiori

Intanto, con l'operazione non ancora chiusa, i tifosi dell’Arsenal hanno deciso di dedicare un coro a Ricky Calafiori e lo hanno fatto sulle note della famosissima canzone ‘That’s Amore' di Dean Martin. Al momento si tratta di una trovata social ma non è detto che possa trovare spazio sulle gradinate dell'Emirates Stadium e in trasferta per incitare il loro nuovo beniamino.

"Quando gioca dietro, blocca il vostro attacco, Calafiori… Ha preferito il rosso al blu, gioca per Mik (Arteta, ndr) e Edu (Eduardo, ndr), Calafiori…". Questo il testo modificato appositamente per Calafiori.

Calafiori non convocato dal Bologna, Arsenal più vicino

Calafiori non è stato convocato per il ritiro con la squadra di Vincenzo Italiano e tutto lascia pensare che sia davvero questione di giorni, nonostante il profilo basso mantenuto da Mikel Arteta nelle ultime ore sull'arrivo del difensore azzurro ai Gunners.