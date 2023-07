Onana prende due gol, ma i tifosi del Manchester United sono già pazzi di lui: “Guardate dove gioca” Il Manchester United è stato battuto 2-0 dal Real Madrid in amichevole, ma l’esordio di André Onana lo ha fatto diventare subito un idolo dei tifosi.

A cura di Paolo Fiorenza

Non bene la prima per André Onana con la maglia del Manchester United, ma solo per quanto riguarda il risultato. La squadra di Erik ten Hag è stata battuta in amichevole dal Real Madrid per 2-0 a Houston, con le reti segnate da Bellingham al 6′ e da Joselu all'89'. Se il gol di quest'ultimo è stato un capolavoro messo a segno con una splendida sforbiciata assolutamente imparabile, la prima rete dell'ex Dortmund ha visto il camerunense un po' incerto nell'uscita, venendo colto nella terra di nessuno e uccellato dal pallonetto dell'inglese.

Tuttavia il giudizio complessivo dei tifosi dei Red Devils sull'esordio dell'ex interista è stato entusiastico: Onana è già un idolo, esattamente per il motivo per cui ten Hag lo ha voluto fortemente come successore tra i pali di David de Gea. Più che per le tre belle parate effettuate, il 27enne ha colpito i sostenitori dello United per la distribuzione precisa del pallone nel far ripartire l'azione dal basso, nonché per la posizione altissima tenuta in campo.

Il camerunense ha concluso la partita con una percentuale di precisione nei passaggi del 95%, completandone 39 su 41. Il paragone con De Gea è apparso impietoso, viste le difficoltà palesate dallo spagnolo con la palla tra i piedi nel corso della sua carriera. Onana inoltre è uscito spesso dall'area di rigore sia per intervenire su palloni lunghi che per giocare la sfera, arrivando finanche alla trequarti e dimostrando la sicurezza e la personalità nel farlo che i tifosi dell'Inter conoscono bene.

Sui social gli highlights del portiere camerunense acquistato per oltre 50 milioni di euro sono stati accompagnati da un mare di commenti positivi, fino ad arrivare a citare un monumento del passato glorioso dei Red Devils: "Da tifoso del Manchester United e senza mancare di rispetto a nessuno, non sono mai stato così entusiasta di un portiere dai tempi di Peter Schmeichel", ha scritto qualcuno.

Rashford e compagni giocheranno altre tre amichevoli prima di scendere in campo nella prima giornata della Premier League contro il Wolverhampton, in programma il 14 agosto. Altre occasioni per Onana per farsi conoscere dai suoi nuovi compagni e tifosi: le premesse per un grande amore ci sono tutte.