Tutti i tifosi del Manchester City esultano di spalle, tranne uno: è Noel Gallagher, si rifiuta

A cura di Paolo Fiorenza

Sabato il Manchester City ha messo un altro tassello fondamentale verso la vittoria della Premier League, distruggendo il Fulham a domicilio per 4-0. La squadra di Pep Guardiola ha ora due punti di vantaggio sull'Arsenal quando mancano due sole partite alla fine del campionato, le speranze dei Gunners sono aggrappate a Tottenham e West Ham, ovvero le squadre contro cui ancora deve giocare il City. Grande la gioia dei tifosi in trasferta a Craven Cottage: hanno messo in scena la famosa celebrazione alla maniera dei tifosi del Lech Poznan, ovvero saltando abbracciati dando le spalle al campo. Il video dell'onda umana sugli spalti è diventato virale a causa di una sola persona che si è rifiutata di partecipare: pur con le immagini in campo lungo, non è stato difficile identificare Noel Gallagher, l'ex componente degli Oasis assieme al fratello Liam.

Entrambi sono grandi tifosi del City ed il 56enne Noel era presente sugli spalti londinesi del Fulham per quella che si annunciava come una facile vittoria contro una squadra di bassa classifica già abbondantemente salva. Ed infatti il match non ha avuto storia, risolto da una doppietta del caldissimo Gvardiol – che sta segnando tanto pur essendo un difensore – e dalle reti di Foden e Alvarez, mentre è rimasto a bocca asciutta Haaland.

L'esultanza dei giocatori del Manchester City contro il Fulham

La vittoria degli Sky Blues ha scatenato i tifosi del City, che si sono girati di spalle – nella tribuna posta dietro una delle due porte – e poi hanno iniziato a saltare tutti abbracciati. Un festeggiamento che in Inghilterra hanno portato loro stessi, essendone rimasti colpiti dopo averla vista fare in Polonia dai sostenitori del Lech Poznan in un match di Europa League nella stagione 2010/11. L'esultanza è stata poi spesso riproposta dai tifosi del City, che non ci hanno pensato due volte per farlo anche dopo aver distrutto il Fulham.

Si è dunque sollevata un'onda gigantesca e tumultuante, in cui era impossibile non notare l'unico tifoso che non voleva partecipare: Noel Gallagher, con i suoi inconfondibili occhiali scuri. Il cantante britannico è rimasto seraficamente con lo sguardo rivolto al campo, mentre intorno a lui era il caos. Ha una settimana per ripensarci, in vista dei probabili festeggiamenti del City il 19 maggio, quando la squadra di Guardiola ospiterà il West Ham a Etihad Stadium nell'ultima giornata che potrebbe fare mettere in bacheca il quarto titolo nazionale di fila.