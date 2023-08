Hojlund è già una star: i tifosi dello United pazzi di lui, la standing ovation è impressionante Poco prima dell’amichevole contro il Lens, Rasmus Hojlund si è preso la scena entrando in campo e ricevendo un incredibile tributo da parte dei 75 mila tifosi sugli spalti.

A cura di Alessio Pediglieri

Non gioca ma è già una star che ha catalizzato l'attenzione dei 75 mila corsi ad Od Trafford per assistere all'amichevole dello United con il Lens ma soprattutto per godersi la prima assoluta di colui che è stato già dipinto come il novello Cr7 in red, Rasmus Hojlund. E così, poco prima del fischio di inizio la scena è stata tutta per il 20enne danese, stella di mercato del Manchester e atteso dai propri tifosi nel riportare il club ai vertici assoluti.

Dopotutto non poteva essere altrimenti visto che lo United ha confermato la firma di Hojlund dall'Atalanta nelle passate ore, con un accordo del valore complessivo da 85 milioni di euro, e che vedrà il 20enne giocare tra i red devils almeno per i prossimi 5 anni. Un fiore all'occhiello per una campagna di cui ten Hag si può ritenere già pienamente soddisfatto e che ha visto arrivare a Old Trafford altri colossi come Mason Mount e Andre Onana.

Hojlundm però, è forse il colpo più desiderato e atteso perché è proprio in attacco che lo United ha problemi oramai da troppo tempo, da quando Cristiano Ronaldo – nella sua prima versione in rosso – ha lasciato un vuoto fino ad oggi incolmabile. ER che adesso il giovanissimo nazionale danese è chiamato a colmare una volta per tutte. A conferma delle aspettative altissime – e delle enormi pressioni cui sarà sottoposto – il video della prima apparizione di Hojlund in campo. Un'ovazione assoluta da parte dello stadio, durata diversi minuti, con i tifosi in piedi dopo l'annuncio epocale risuonato dalle casse dell'Old Trafford.

Ad arricchire ancor più le attese e a rilanciare in alto gli animi dei tifosi ci aveva pensato lo stesso attaccante nelle sue prime dichiarazioni post firma: "Sono incredibilmente entusiasta di questa opportunità di trasformare quel sogno in realtà e sono determinato a ripagare la fiducia che il club ha dimostrato in me. Sono ancora agli inizi della mia carriera, ma so di essere pronto a fare questo passo avanti e giocare con questo gruppo di giocatori di livello mondiale".

Rasmus Hojlund è considerato dai più un vero e proprio astro nascente del calcio internazionale. Arrivato a Bergamo nel quasi assoluto anonimato con l'ennesima intuizione dello scouting nerazzurro, il 20enne si è subito distinto nella prima stagione di Serie A attirando su di sé le attenzioni generali. Tanto da essere paragonato – e non solo per il cognome in assonanza – al primo Haaland e poi, una volta entrato nel mirino dello United, al giovane Cristiano. "Rasmus è un talento davvero eccezionale; possiede caratteristiche tecniche e fisiche che lo collocano tra i migliori giocatori al mondo per la sua fascia d'età" ha evidenziato il direttore sportivo dello United, John Murtough "e lavorare sotto Erik ten Hag ei ​​suoi allenatori fornirà a Rasmus la piattaforma di sviluppo perfetta".