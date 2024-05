C’è una sola squadra dove Mourinho tornerebbe ad allenare: le porte per lui non sono aperte

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

José Mourinho è pronto a tornare in pista ma non è ancora noto quale sarà la sua prossima destinazioni. Le possibilità per tornare immediatamente in panchina non gli mancano di certo, ma lo Special One avrebbe confidato ad alcuni amici che gli piacerebbe riprendere il filo della sua carriera da una squadra dove ha già allenato e con la quale ha vinto in Europa.

Si tratta del Manchester United che ora versa in pessime acque con ten Hag: il portoghese ha già diretto il club dal 2018 al 2018 vincendo una Coppa di Lega, un Community Shield e una Europa League, prima di essere esonerato nel mese di dicembre. Un'avventura breve ma intensa, così tanto che gli ha fatto ritornare la voglia di presentarsi dalle parti di Old Trafford come avrebbe detto in confidenza ad alcuni amici.

Lo ha rivelato il Manchester Evening, aggiungendo che Mourinho è molto amico del comproprietario dello United, Sir Jim Ratcliffe, che da pochi mesi è a capo delle decisioni sportive della società. Nonostante questo rapporto particolare l'allenatore non si aspetta una chiamata da parte della dirigenza, neanche in caso di addio di ten Hag.

Il futuro della panchina dello United: dubbio Mourinho

L'olandese è alle ultime battute sulla panchina dei Red Devils, viene da una stagione negativa e potrebbe accettare la corte del Bayern Monaco che lo ha adocchiato come successore di Tuchel. Tutti fattori che spalancherebbero la porta a Mourinho, ma in verità gli inglesi hanno piani completamente diversi che in questo momento non prevedono la presenza dello Special One.

Quasi sicuramente ten Hag lascerà l'incarico al termine della stagione e alla società arriva chiaro l'indizio di una forte rivoluzione. Per questo sarà necessario trovare un nuovo allenatore e, nonostante la volontà dell'ex Roma, appare difficile che possa ritornare allo United.