Udogie minacciato con la pistola dall’agente: cosa è successo e chi è l’uomo arrestato

Destiny Udogie ha vissuto un’esperienza tremenda in Inghilterra. L’esterno del Tottenham e della Nazionale è stato minacciato con una pistola dall'agente. La notizia dell’aggressione era circolata già qualche giorno fa, anche se non era stato divulgato il nome della vittima, indicata solo come un “calciatore della Premier League”. La conferma degli Spurs ha fugato ogni dubbio sull’identità del giocatore, che tra l’altro è sceso in campo nell’ultimo match di Champions League, stravinto contro il Copenaghen.

Udogie minacciato con la pistola dall'agente, cosa è successo

Secondo le ricostruzioni della stampa d’oltremanica, che ha citato anche la nota diffusa dalla polizia, ci sarebbe stata una presunta lite in strada tra Udogie, un familiare e il 31enne agente del calciatore. Un confronto acceso avvenuto a tarda notte in una zona molto trafficata, dove si trovano anche diversi ristoranti. La causa dell’alterco sarebbe stata, secondo Telegraph Sport, il rifiuto da parte dell’azzurro di continuare ad avvalersi dei servizi del procuratore. Quest’ultimo avrebbe poi estratto un’arma da fuoco per minacciare Udogie.

Chi è l'uomo che ha minacciato Udogie

Sul posto è arrivata la polizia, che ha arrestato il sospettato, successivamente interrogato con l’accusa di estorsione, possesso di arma da fuoco e guida senza patente. In passato, a quanto pare, l’uomo aveva lavorato anche con altri calciatori di livello internazionale e sarebbe egli stesso un ex giocatore. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Il comunicato della polizia

La nota ufficiale della Metropolitan Police recita: "La polizia è stata chiamata alle 23:14 di sabato 6 settembre in seguito a una segnalazione secondo cui un uomo sulla ventina era stato minacciato con un’arma da fuoco in Cockfosters Parade, Barnet. Gli agenti hanno parlato con la vittima e, durante le indagini, è emerso che un altro uomo, anch’egli sui vent’anni, sarebbe stato ricattato e minacciato dalla stessa persona. Non sono stati riportati feriti in nessuno dei due episodi. Un uomo di 31 anni è stato arrestato lunedì 8 settembre con l’accusa di possesso di armi da fuoco con intento, ricatto e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione mentre le indagini proseguono".

Il Tottenham, attraverso un portavoce, ha garantito il “massimo supporto a Destiny e alla sua famiglia”, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni trattandosi di una questione legale. Una fonte ha dichiarato: "Si è trattato di un incidente terrificante, che ha sconvolto il mondo imprenditoriale del calcio. Il giocatore era comprensibilmente scosso: ricevere minacce con una pistola è scioccante. Lo ha segnalato subito, ed è stata la cosa giusta da fare per la sua sicurezza. È stato supportato dai suoi amici e dal club, e tutti sperano che ciò non influisca sulle sue prestazioni. Ma ci saranno seri interrogativi sul perché sia accaduto, e la polizia sta ora cercando di dare una risposta".

Chi è Destiny Udogie, ex Udinese e nazionale azzurro

Udogie, cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, Verona, è poi esploso nell’Udinese, dove ha attirato l’attenzione di diversi club internazionali. Tra questi il Tottenham, che nel 2023 lo ha acquistato per circa 20 milioni di euro. Le sue prestazioni e la sua duttilità, che gli consentono di giocare praticamente in tutti i ruoli di fascia, gli hanno permesso di entrare con continuità nel giro della Nazionale italiana.