Udinese-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita La Roma va a giocare sul campo dell’Udinese per la 32a giornata della Serie A 2023-2024: si gioca oggi al Bluenergy Stadium di Udine alle ore 18. Le probabili formazioni di Cioffi e De Rossi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Roma continua la sua rincorsa ad un posto nella prossima Champions League e nella 32a giornata di Serie A 2023-2024 sarà di scena sul campo dell'Udinese: si gioca oggi al Bluenergy Stadium di Udine, con fischio d'inizio alle ore 18. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN.

L'Udinese viene dalla sconfitta nel Monday Night contro l'Inter all'ultimo respiro: dopo essere passati in vantaggio con Samardzic, i friulani sono stati rimontati dalla capolista e restano a due punti dalla zona retrocessione. I bianconeri hanno un calendario non semplice e rischiano seriamente di lottare fino all'ultimo per la salvezza. La Roma viene dalla vittoria in Europa League nel derby italiano col Milan e dalla vittoria nel derby della Capitale con la Lazio. De Rossi ha fatto cambiare marcia ai giallorossi, che si stanno giocando un posto nella prossima Champions League dopo essere stati sempre abbastanza lontani dal quarto-quinto posto fino a gennaio.

La gara d'andata ha visto la Roma vincere per 3-1 con i gol di Mancini, Dybala ed El Shaarawy. Per i friulani in rete Thauvin.

Partita: Udinese-Roma

Orario: 18.00

Data: domenica 14 aprile 2024

Dove: Bluenergy Stadium, Udine

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 32a giornata

Dove vedere Udinese-Roma in diretta TV

La partita Udinese-Roma si potrà vedere in diretta TV su DAZN tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Udinese-Roma, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Udinese-Roma sarà visibile in diretta anche in streaming su DAZN per gli abbonati attraverso l'app dedicata o collegandosi tramite pc si potrà seguire l'intero match con ampio pre e post partita.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

De Rossi fa un po' di turnover dopo l'Europa League: in attacco con Lukaku ci saranno Baldanzi e Aouar. In mezzo al campo spazio a Bove. Cioffi ritrova Lucca in attacco con Pereyra a supporto. Fuori causa sia Lovric che Thauvin.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cioffi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Cristante; Baldanzi, Lukaku, Aouar. Allenatore: De Rossi