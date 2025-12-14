Udinese-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Oggi alle 15:00 i Campioni d’Italia in carica del Napoli fanno visita all’Udinese per difendere il primato in classifica. Gara in diretta su DAZN sia in TV sia per lo streaming.

Udinese-Napoli si gioca oggi, domenica 14 dicembre ed è in programma per la 15a di Serie A con inizio al Friuli alle 15:00. Diretta in esclusiva per i soli abbonati DAZN sia per la visione in TV sia per lo streaming.

Dopo la disfatta portoghese in Champions League, il Napoli torna a pensare al campionato. Gli azzurri di Conte devono ancora una volta gestire le tante assenze ma soprattutto scrollarsi di dosso le tossine della gara infrasettimanale. C'è da difendere un primato in classifica, anche se condiviso con il Milan, maturato grazie all'ultima vittoria sulla Juventus con un successo pesantissimo che portato ora il filotto di vittorie consecutive a 3. Di fronte, però una trasferta più che insidiosa contro una Udinese scostante ma sempre pericolosa tra le mura amiche malgrado l'ultimo KO rimediato contro il Genoa, che dev'essere subito cancellato.

Partita: Udinese-Napoli

Dove: Stadio Friuli (Udine)

Quando: domenica 14 dicembre 2025

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 15a giornata di Serie A

Udinese-Napoli, dove vederla in TV: la diretta in esclusiva della partita

La sfida tra Udinese e Napoli si potrà vedere in diretta TV solo per gli abbonati di DAZN che possono connettersi a internet per usufruire del servizio. Serve come serve una tradizionale Smart TV collegata via cavo oppure wireless (con Chromecast e Firefox).

Dove vedere Udinese-Napoli in diretta streaming: l'orario del match

Udinese-Napoli è visibile anche via streaming, in diretta online grazie all'app di DAZN dedicata ai devices oppure collegandosi al portale ufficiale per vedere la partita sul pc. L'orario prefissato? Appuntamento alle 15:00.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Per Runjaic ci sono problemi di formazione visto che Zemura va verso il forfait, memtre ci sarebbe pronto dal 1′ Rui Modesto anche se rimane in ballottaggio con Ehizibue. In difesa i soliti tre, con Kristensen ancora in panchina. Il Napoli ha ancora più problemi con Conte che non recupera nessuno dall’infermeria. Ci sarà da capire quanto turnover farà, tra scelte forzate e opzioni da valutare dopo le fatiche della Champions. Spinazzola, Juan Jesus e Politano potrebbero partire dalla panchina per poi subentrare a gara in corso.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic, Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola, David Neres, Højlund, Lang. All. Conte