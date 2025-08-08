Tutta la squadra del Bari attende Verreth in aeroporto: il gesto bellissimo dopo la morte del figlio

Il bellissimo gesto del Bari che ha atteso all’aeroporto il ritorno di Matthias Verreth rientrato in Italia dopo la tragica morte di suo figlio. Ad attenderlo tutta la rosa dei pugliesi insieme all’allenatore Fabio Caserta e i direttori sportivi Giuseppe Magalini e Valerio Di Cesare.

Lo scorso 27 luglio Matthias Verreth era in ritiro col Bari, la sua nuova squadra, quando ricevette la notizia della tragica morte del figlio di appena un anno. Il club pugliese per rispetto del suo tesserato, col via libera anche della squadra, decise di interrompere prima il ritiro. Un segnale di rispetto e di vicinanza al giocatore e alla sua famiglia. Verreth a 11 giorni da quel drammatico giorno è però tornato a Bari. Il Bari ha ancora una volta dimostrato la sua grandezza con un gesto a dir poco bellissimo.

Tutta la squadra, lo staff tecnico e dirigenziale, hanno pensato bene di attendere in aeroporto l'arrivo del giocatore. Tutti lo aspettavano per abbracciarlo in aeroporto lì, subito, per fargli sentire immediatamente l'affetto di ogni componente della rosa allenata da Fabio Caserta. Il centrocampista belga è rientrato in Italia con sua moglie e la loro primogenita. Oltre allo staff tecnico c'erano anche i direttori sportivi Giuseppe Magalini e Valerio Di Cesare.

Al suo arrivo all'aeroporto di Bari-Palese tutti erano lì ad attenderlo e lo hanno stretto in un forte abbraccio per testimoniare ancora la loro vicinanza. In questi giorni il Bari era stato protagonista di un altro gesto emozionante mostrando uno striscione dedicato al giocatore alla ripresa degli allenamenti, la scorsa settimana. Il dolore di Verreth è stato enorme. Si tratta di un giovane padre che ha perso inspiegabilmente il figlioletto di un anno e mezzo mentre si trovava in ritiro con la sua nuova squadra.

Leggi anche Il gesto di Leclerc verso la Ferrari che nessuno ha visto a Budapest: sfoga tutta la sua frustrazione

Il calendario del Bari con l'esordio in Coppa Italia contro il Milan

Verreth era stato ingaggiato da pochissimo dal Bari. Un colpo di spessore per i galletti che hanno ingaggiato il centrocampista belga svincolato dopo il fallimento del Brescia di Cellino. Verreth ora ripartirà con la consapevolezza di avere dalla sua parte un gruppo che è pienamente al suo fianco e che fin sa subito gli ha fatto sentire tutta la propria vicinanza. Il Bari sta proseguendo la sua preparazione in vista dell'inizio della stagione che prenderà il via il prossimo 17 agosto in Coppa Italia contro il Milan a San Siro e poi in campionato con l'esordio stagionale in Serie B contro il Venezia il 24 agosto.