video suggerito

Tutta la delusione di Fonseca dopo Cagliari-Milan: “Passo indietro, non possiamo prendere 3 gol così” Paulo Fonseca è deluso e al termine della partita pareggiata 3-3 da suo Milan in casa del Cagliari non fa nulla per nascondere il suo umore. Il tecnico portoghese parlo chiaro: “Questo è un passo indietro, non possiamo prendere 3 gol così”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paulo Fonseca è deluso e al termine della partita pareggiata 3-3 da suo Milan in casa del Cagliari non fa nulla per nascondere il suo umore. Il tecnico portoghese parlo chiaro in diretta tv davanti alla telecamere di DAZN nel corso della classica intervista post gara. L'allenatore dei rossoneri non si spiega come sia stato possibile giocare in quel modo, specie dal punto di vista difensivo dove il Milan ha mostrato profonde lacune. "Il problema oggi è stato difensivo, avevamo grande difficoltà sui cross del Cagliari, mancava aggressività".

Fonseca ha fatto presente un dato: "Su 26 duelli aerei ne abbiamo vinti 8 e per questo non è possibile vincere una partita così perdendo i duelli aerei contro una squadra che fa tanti cross anche passando a una linea a 5 – sottolinea l'allenatore rossonero -. Abbiamo perso anche la gara dei duelli aerei, eravamo sempre in difficoltà sui cross, questo è un passo indietro, non possiamo prendere 3 gol così". Fonseca dunque non usa mezzi termini per definire la prestazione della squadra rossonera beffata solo nel finale da Zappa.

Leao in campo insieme a Camarda contro il Cagliari.

Il tecnico portoghese ha analizzato nel dettaglio ciò che è andato storto questa sera a Cagliari. Una squadra che dal punto di vista difensivo sembrava la brutta copia di quella impeccabile ammirata a Madrid contro il Real solo pochi giorni fa. "Abbiamo cominciato la partita prendendo un gol che non possiamo prendere, anche se per me è fuorigioco, poi il secondo è pazzesco, e soprattutto al momento del cross – aggiunge Fonseca -. Questa squadra – in riferimento al Cagliari – arriva sempre ai cross e non c'era aggressività da parte dei nostri singoli".

Le parole di Fonseca su Leao e Theo Hernandez

Fonseca sembra dunque puntare il dito sui terzini, e uno in particolare viene attenzionato dagli inviati di DAZN che colgono la palla al balzo: "Come giudica dunque la prova di Theo Hernandez? – il tecnico risponde subito -. Può fare meglio difensivamente, stiamo lavorando per correggere cose che sono importanti ma tutta la linea difensiva può fare di più". Infine una parola su Camarda e Leao: "Per Francesco non è stata facile ma ha fatto bene e sono soddisfatto mentre Leao è in un buon momento ed è il Leao che vogliamo che gioca per la squadra ed è decisivo".