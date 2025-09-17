Champions League
video suggerito
video suggerito

Tudor è una furia in conferenza dopo il pareggio col Borussia Dortmund: “L’arbitro ci ha danneggiato”

Igor Tudor è una furia in conferenza stampa dopo il pareggio della Juventus per 4-4 con il Borussia Dortmund: “L’arbitro ci ha danneggiato. C’era un rigore per noi nel primo tempo”.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Igor Tudor è una furia in conferenza stampa dopo il pareggio della Juventus per 4-4 con il Borussia Dortmund: "Va detto, non mi piace di solito, che questo arbitro qua ci ha danneggiato. C'era un rigore per noi nel primo tempo per un tocco di mano. Per loro non è rigore ma questo va detto, perché un gol loro e un gol per noi allora è 4-2 per noi e non per loro. Ecco, va detto, perché questo arbitro qua oggi non ha avuto una grande giornata".

L'allenatore croato si riferisce al tocco di mano di Anton in contrasto aereo su Kelly: il difensore della Juventus riesce a toccare la palla per Openda, che calcia trovando però Kobel in uscita ma qualche secondo dopo l'arbitro Letexier fischia il fuorigioco dell'attaccante belga non segnalato inizialmente. Prima del colpo di testa del difensore bianconero c’è un evidente tocco di mano del difensore del Dortmund che non è stato valutato dal direttore di gara.

Immagine

Difficile capire la valutazione che è stata fatta in questa situazione anche se andrebbe valutata anche la trattenuta di Kelly ai danni di Anton per vedere quanto e se questa ha influito sull’intervento dello stesso difensore del BVB. Probabilmente una review avrebbe tolto ogni tutti a tutti ma Letexier non è stato richiamato al VAR e la partita è ripresa con un calcio di punizione per i tedeschi.

Leggi anche
Tudor spiega cosa è cambiato alla Juventus negli ultimi mesi: "Abbiamo lavorato su due cose"

Tudor: "La mentalità non la ottieni parlando, ma lavorando. È una bella sensazione"

La Juventus di Igor Tudor in queste ultime due partita ha incarnato alla perfezione il motto ‘Fino alla fine' che da sempre accompagna la squadra bianconera e l'allenatore è molto soddisfatto: "Giusto per le ultime gare. Non si programma niente, si lavora quotidianamente sulla voglia di fare la partita. La mentalità non la ottieni parlando, ma lavorando. È una bella sensazione. A nessuno piace prendere così tanti gol ma si lavora mantenendo questa cosa qua. Non credo che saranno tante partite come queste due qua. È una particolarità".

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
ChamPions League
Rimonta epica della Juventus: da 2-4 a 4-4 nei minuti di recupero con il Borussia Dortmund
Tudor è una furia in conferenza stampa dopo il pareggio con i tedeschi: "L'arbitro ci ha danneggiato"
Vlahovic rabbioso dopo il secondo gol al Borussia Dortmund, gesti plateali: con chi ce l’aveva
La nuova regola della Champions che entra in vigore da stasera: il caso dell'Inter non si ripeterà
L'allenatore dell'Ajax scopre che Lautaro non giocherà titolare: "Davvero? Dimmi di più"
Chivu conferma Sommer: "Non lo cambio perché lo chiede il popolo, non è giusto tirargli sassi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views