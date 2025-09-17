Tudor è una furia in conferenza dopo il pareggio col Borussia Dortmund: “L’arbitro ci ha danneggiato”

Igor Tudor è una furia in conferenza stampa dopo il pareggio della Juventus per 4-4 con il Borussia Dortmund: "Va detto, non mi piace di solito, che questo arbitro qua ci ha danneggiato. C'era un rigore per noi nel primo tempo per un tocco di mano. Per loro non è rigore ma questo va detto, perché un gol loro e un gol per noi allora è 4-2 per noi e non per loro. Ecco, va detto, perché questo arbitro qua oggi non ha avuto una grande giornata".

L'allenatore croato si riferisce al tocco di mano di Anton in contrasto aereo su Kelly: il difensore della Juventus riesce a toccare la palla per Openda, che calcia trovando però Kobel in uscita ma qualche secondo dopo l'arbitro Letexier fischia il fuorigioco dell'attaccante belga non segnalato inizialmente. Prima del colpo di testa del difensore bianconero c’è un evidente tocco di mano del difensore del Dortmund che non è stato valutato dal direttore di gara.

Difficile capire la valutazione che è stata fatta in questa situazione anche se andrebbe valutata anche la trattenuta di Kelly ai danni di Anton per vedere quanto e se questa ha influito sull’intervento dello stesso difensore del BVB. Probabilmente una review avrebbe tolto ogni tutti a tutti ma Letexier non è stato richiamato al VAR e la partita è ripresa con un calcio di punizione per i tedeschi.

Tudor: "La mentalità non la ottieni parlando, ma lavorando. È una bella sensazione"

La Juventus di Igor Tudor in queste ultime due partita ha incarnato alla perfezione il motto ‘Fino alla fine' che da sempre accompagna la squadra bianconera e l'allenatore è molto soddisfatto: "Giusto per le ultime gare. Non si programma niente, si lavora quotidianamente sulla voglia di fare la partita. La mentalità non la ottieni parlando, ma lavorando. È una bella sensazione. A nessuno piace prendere così tanti gol ma si lavora mantenendo questa cosa qua. Non credo che saranno tante partite come queste due qua. È una particolarità".