Tudor borbotta in diretta tv, quel che ha sentito sulla Juve non gli piace: “Statistica… eh”

Igor Tudor arriva in diretta a Prime Video e quel che sente gli provoca un moto di stizza. "Settima partita senza vittoria. È la striscia più lunga dalla stagione 2008-2009", dice la conduttrice, Giulia Mizzoni. Il tecnico della Juve scrolla le spalle, si aggiusta la giacca perché appena microfonato e bofonchia qualcosa. "Statistica… eh", si lascia sfuggire quasi come a voler mettere le mani avanti rispetto a quella riflessione che non gli è piaciuta e un po' gli brucia alla luce della prestazione contro il Real Madrid. Bianconeri battuti ma avrebbero meritato almeno il pareggio. La giornalista replica da par suo e chiude la questione: "Sì, faccio questa statistica per onorare i numeri però mi interessa di più onorare la prestazione".

Il rammarico che Tudor si porta dietro da Madrid

C'è stato un momento in cui la Juventus ci ha creduto davvero. Le è mancato poco, davvero. Ha sfiorato il gol in almeno due, tre occasioni nette. Ne ha preso uno per una giocata da funambolo di Vinicius, che in area ha danzato in mezzo a quattro difensori fino a trovare il guizzo giusto per calciare. Palo, ci pensa Bellingham a metterla dentro.

"Peccato – ha aggiunto Tudor – perché avremmo meritato il pareggio. Il rammarico più grande che mi resta dopo questa serata è che potevamo portare a casa un punto. Contro quei mostri che loro hanno in squadra meritavamo almeno un gol. Mi spiace per i ragazzi che hanno avuto un ottimo approccio".

La maglia della Juventus che "pesa" addosso

Incoraggiante. Così è stata la prestazione della Juve al Bernabeu. Tudor sa bene che a Torino questo non basta. "La maglia della Juve pesa, noi dobbiamo crescere dal punto di vista della personalità. Tutti devono essere leader. Abbiamo una squadra nuova e si sente che manca un po' il peso dei campioni nello spogliatoio".

Cosa non gli è piaciuto della gara al Bernabeu

Il tecnico non fa giri di parole e va dritto al nocciolo della questione. È un concetto che ha ripetuto anche in altre occasioni e ribadisce dopo il risultato del Bernabeu. In effetti, la Juve è stata a un tanto così dallo strappare un pareggio. "Questa squadra ha i suoi punti forti e quelli deboli – ha concluso Tudor – ma è sulla strada giusta –. Cosa non mi è piaciuto? Diciamo pure che ci manca un po' di tutto, i ragazzi ci hanno messo tanta voglia ma serviva anche un po' di lucidità in certe occasioni. Sono fiducioso ma anche un po' arrabbiato perché il pareggio sarebbe stato giusto."