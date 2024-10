video suggerito

Tuchel pronto a tornare, l’Inghilterra lo vuole come commissario tecnico: trattativa in corso L’Inghilterra ha avviato le trattative per portare in panchina Tuchel: la pista Guardiola sfuma, il tedesco sarebbe il primo straniero alla guida dei Tre Leoni dopo l’addio di Capello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Thomas Tuchel potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. Dopo la pista Guardiola la nazionale ha riversato tutta la sua attenzione sul tedesco, designato come profilo principale per guidare la squadra verso i Mondiali 2026: nonostante gli ottimi risultati Lee Carsley resta una scelta soltanto ad interim, in attesa del nome di spessore che possa prendere definitivamente il posto di Gareth Southgate e aprire un nuovo ciclo.

La federazione preferirebbe puntare su un allenatore navigato e dalla grande esperienza e per questo sta puntando su tutti i big presenti sulla piazza. Guardiola non ha dato grandi cenni sul suo futuro e si dice addirittura che possa rinnovare per un altro anno con il Manchester City, mentre Tuchel ha accettato di buon grado di cominciare le trattative con la FA secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Tuchel è il prescelto dell'Inghilterra

Tra i possibili successori di Southgate il tedesco è quello che convince di più. Le piste inglesi come Howe e Potter sembrano essere scartate e la scelta è diretta verso un grande nome straniero: l'ultima esperienza di Tuchel al Bayern Monaco è stata piuttosto controversa e dallo scorso giugno non ha più accettato incarichi in panchina. Ma il suo periodo di riposo forzato potrebbe terminare presto con la corte dell'Inghilterra alla quale è difficile dire di no.

Già dal mese di settembre la federazione aveva cominciato a bussare alla sua porta, contattando prima di tutti Guardiola, ma SkySport conferma adesso che la vera e propria trattativa è stata aperta soltanto con Tuchel. L'ex Chelsea è in pole position per ricoprire il ruolo e l'accordo potrebbe chiudersi davvero a breve, dato che l'Inghilterra preme per avere da subito il commissario tecnico con il quale affrontare le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo.

Il primo straniero dopo Capello

Tuchel conosce molto bene i giocatori inglesi e nell'ultimo anno ha avuto modo di lavorare anche con Harry Kane, punta di diamante della nazionale. La scelta dell'Inghilterra è stata chiara fin dall'inizio, con la decisione di non puntare su un tecnico britannico ma guardare soltanto all'estero: il tedesco sarebbe il primo allenatore straniero alla guida dalle nazionale dall'addio di Fabio Capello avvenuto nel 20212. Inoltre Tuchel, qualora dovesse ottenere l'incarico, diventerebbe il terzo allenatore non inglese della storia a guidare la nazionale maschile inglese.