Redknapp scandaloso su Tuchel ct in Inghilterra: “Una spia venuta a fott*rci”. E fa il saluto romano Harry Redknapp è stato immortalato da un video amatoriale mentre si è dilettato in imbarazzanti battute su Thomas Tuchel attuale ct tedesco dell’Inghilterra. “Ve lo dico onestamente, ce l’hanno mandato per fott*rci. E lui ha risposto ‘ja’, va bene. Lo farò” Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

L'incarico come ct della nazionale inglese affidato a Thomas Tuchel non ha trovato un pieno consenso da parte del popolo britannico da sempre refrattario a scelte "straniere". Così, l'avvento dell'allenatore tedesco sulla panchina dei Tre Leoni, al netto dei risultati che verranno, non è piaciuto nemmeno a Harry Redknapp che da subito aveva gettato veleno sulla opportunità di averlo come tecnico. Ma lo storico ex giocatore e allenatore inglese è andato oltre: in un video amatoriale lo si vede definire sarcasticamente Tuchel una "spia, venuta a fott*rci" e mostrare il saluto romano mimando l'ipotetica scenetta del mandato ricevuto da parte della sua Nazione. Tra risate e applausi, che hanno scatenato polemiche e confermato il clima teso in cui vive la nazionale inglese.

Harry Redknapp non è mai stato tenero sin dal primo istante della conferma comer nuovo ct, nei confronti di Thomas Tuchel e il suo fastidio verso il tecnico tedesco è sfociata in tutta la sua inadeguatezza, durante un convegno di beneficienza, dalle immagini di un video amatoriale. L'ex allenatore di Portsmouth, Tottenham e West Ham, stava parlando di fronte a un pubblico in una sede di Londra quando ha risposto a delle domande sull'opportunità di avere uno straniero sulla panchina della Nazionale.

"Non lo so", ha detto Redknapp. Per poi fare commenti pensati per divertire il suo pubblico. "Sarò onesto con voi, penso che sia una spia tedesca. Ve lo dico davvero: è stato mandato lì per fott*rci. L'ha fatto. Ve lo dico, è come Lord Haw Haw in guerra: ‘Abbiamo catturato i vostri migliori soldati' e tutto il resto".

Redknapp è però andato oltre. Di fronte agli applausi e alle risate ei presenti, ha immaginato la scenetta dell'istruzione data a Tuchel da parte del Governo tedesco: "Vai e rovina quella squadra", lo si sente dire nel video amatoriale diffuso dal The Guardian, assumendo un accento tedesco con un conclusivo "Ja". Per poi sollevare il braccio sinistro in un modo che ha immediatamente ricordato a tutti il saluto romano.

Le critiche a Tuchel, il primo tedesco come ct dell'Inghilterra

Thomas Tuchel è il primo tedesco in assoluto e, dopo Sven-Göran Eriksson e Fabio Capello, il terzo straniero a guidare la nazionale inglese. La sua nomina è arrivata nell'ottobre 2024 e non ha suscitato enormi consensi sia tra i tifosi, che tra gli addetti ai lavori e gli organi di stampa. Un clima diviso, racchiuso in uno dei titoli più feroci nei confronti del tedesco, pubblicato sul Daily Mail che dichiarava apertamente che il giorno dell'incarico fosse "Un giorno buio per l'Inghilterra con i Three Lions scommettono su un tedesco". Lo stesso Redknapp da subito era stato molto critico su quella scelta e sulla sua opportunità. Oggi questo filmato apparso sui social in dichiarazioni però precedenti alle prime due partite di Tuchel sulla panchina dell'Inghilterra che sono state tutt'altro che negative: vittoria per 2-0 contro l'Albania scorso e successo per 3-0 contro la Lettonia.