Triestina, nuova stangata: altri 3 punti di penalizzazione. La nuova classifica del girone A di Serie C

La Triestina è stata penalizzata con altri 3 punti per le inadempienze legate alla fideiussione integrativa da presentare nel mese di agosto, scadenza non rispettata entro i tempi previsti dal regolamento federale: il totale sale a quota 23 punti di penalizzazione comminati tra la scorsa primavera e oggi.

Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato alla Triestina Calcio un’ulteriore penalizzazione di 3 punti, da applicare nel campionato in corso. La decisione è arrivata nell’udienza di oggi, 23 ottobre, e si aggiunge ai 20 punti già sottratti alla squadra: 13 decisi a settembre e 7 risalenti alla scorsa stagione.

Solo una settimana fa, lo stesso Tribunale aveva respinto il ricorso presentato dal club alabardato contro la penalità di settembre.

Triestina: la penalizzazione sale a quota 23 punti

Nuova stangata per la Triestina, che incassa un’ulteriore penalizzazione di 3 punti a causa delle irregolarità relative alla fideiussione integrativa, non presentata entro i termini stabiliti dal regolamento federale. Il conto totale delle penalità sale così a 23 punti, tra le sanzioni inflitte nella scorsa stagione e quelle più recenti.

Nella giornata di giovedì 23 ottobre, il Tribunale Federale Nazionale ha infatti deciso di punire l’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) per violazioni di carattere amministrativo, a seguito del deferimento avvenuto l’8 settembre su segnalazione della Lega Pro, come comunicato ufficialmente dalla FIGC.

La nuova classifica del girone A: Triestina ultima con -10 punti

Con queste penalizzazioni la squadra giuliana resta all’ultimo posto in classifica del girone A di Serie C: