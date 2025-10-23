Calcio
video suggerito
video suggerito

Triestina, nuova stangata: altri 3 punti di penalizzazione. La nuova classifica del girone A di Serie C

La Triestina è stata penalizzata con altri 3 punti per le inadempienze legate alla fideiussione integrativa da presentare nel mese di agosto, scadenza non rispettata entro i tempi previsti dal regolamento federale: il totale sale a quota 23 punti di penalizzazione comminati tra la scorsa primavera e oggi.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato alla Triestina Calcio un’ulteriore penalizzazione di 3 punti, da applicare nel campionato in corso. La decisione è arrivata nell’udienza di oggi, 23 ottobre, e si aggiunge ai 20 punti già sottratti alla squadra: 13 decisi a settembre e 7 risalenti alla scorsa stagione.

Solo una settimana fa, lo stesso Tribunale aveva respinto il ricorso presentato dal club alabardato contro la penalità di settembre.

Immagine

Triestina: la penalizzazione sale a quota 23 punti

Nuova stangata per la Triestina, che incassa un’ulteriore penalizzazione di 3 punti a causa delle irregolarità relative alla fideiussione integrativa, non presentata entro i termini stabiliti dal regolamento federale. Il conto totale delle penalità sale così a 23 punti, tra le sanzioni inflitte nella scorsa stagione e quelle più recenti.

Leggi anche
La nuova sfida di Mathieu Blanchard inizia in modo orribile: "Insonne a vomitare, credevo di morire" 

Nella giornata di giovedì 23 ottobre, il Tribunale Federale Nazionale ha infatti deciso di punire l’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) per violazioni di carattere amministrativo, a seguito del deferimento avvenuto l’8 settembre su segnalazione della Lega Pro, come comunicato ufficialmente dalla FIGC.

La nuova classifica del girone A: Triestina ultima con -10 punti

Con queste penalizzazioni la squadra giuliana resta all’ultimo posto in classifica del girone A di Serie C:

  1. L.R. Vicenza 28
  2. Brescia 21
  3. Lecco 21
  4. Inter U23 19
  5. Alcione Milano 17
  6. Renate 13
  7. Pro Vercelli 13
  8. Pergolettese 12
  9. AlbinoLeffe 12
  10. Trento 12
  11. Cittadella 12
  12. Giana Erminio 11
  13. Dolomiti Bellunesi 10
  14. Virtus Verona10
  15. Novara 10
  16. Ospitaletto 9
  17. Arzignano 9
  18. Lumezzane 7
  19. Pro Patria 7
  20. Triestina-10
Calcio
Notizie
Serie C
0 CONDIVISIONI
Immagine
Europa League
Roma e Bologna stasera in campo in Europa League, Fiorentina impegnata in Conference
Roma-Viktoria Plzen è la partita principale della 3ª giornata dell'Europa League 2025-2026
Alle 18:45 senza Italiano in panchina il Bologna affronta lo Steaua Bucarest
La Fiorentina cerca il riscatto in Conference League in casa del Rapid Vienna
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views