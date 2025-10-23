Triestina, nuova stangata: altri 3 punti di penalizzazione. La nuova classifica del girone A di Serie C
Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato alla Triestina Calcio un’ulteriore penalizzazione di 3 punti, da applicare nel campionato in corso. La decisione è arrivata nell’udienza di oggi, 23 ottobre, e si aggiunge ai 20 punti già sottratti alla squadra: 13 decisi a settembre e 7 risalenti alla scorsa stagione.
Solo una settimana fa, lo stesso Tribunale aveva respinto il ricorso presentato dal club alabardato contro la penalità di settembre.
Triestina: la penalizzazione sale a quota 23 punti
Nuova stangata per la Triestina, che incassa un’ulteriore penalizzazione di 3 punti a causa delle irregolarità relative alla fideiussione integrativa, non presentata entro i termini stabiliti dal regolamento federale. Il conto totale delle penalità sale così a 23 punti, tra le sanzioni inflitte nella scorsa stagione e quelle più recenti.
Nella giornata di giovedì 23 ottobre, il Tribunale Federale Nazionale ha infatti deciso di punire l’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C) per violazioni di carattere amministrativo, a seguito del deferimento avvenuto l’8 settembre su segnalazione della Lega Pro, come comunicato ufficialmente dalla FIGC.
La nuova classifica del girone A: Triestina ultima con -10 punti
Con queste penalizzazioni la squadra giuliana resta all’ultimo posto in classifica del girone A di Serie C:
- L.R. Vicenza 28
- Brescia 21
- Lecco 21
- Inter U23 19
- Alcione Milano 17
- Renate 13
- Pro Vercelli 13
- Pergolettese 12
- AlbinoLeffe 12
- Trento 12
- Cittadella 12
- Giana Erminio 11
- Dolomiti Bellunesi 10
- Virtus Verona10
- Novara 10
- Ospitaletto 9
- Arzignano 9
- Lumezzane 7
- Pro Patria 7
- Triestina-10