Tre medici a processo per la morte di Davide Astori. L’accusa: “Falsificarono la data di un esame” Tre medici sono stati rinviati a giudizio per la morte di Davide Astori, il calciatore della Fiorentina che perse la vita il 4 marzo 2018 a Udine.

A cura di Alessio Morra

Tre medici sono stati rinviati a giudizio per la morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina che morì il 4 marzo 2018 a Udine. Il gup del tribunale di Firenze ha accolto le richieste della procura fiorentina. L'accusa contesta ai tre indagati di aver presentato il certificato di idoneità agonistica per Astori nonostante il calciatore non fosse stato sottoposto a un esame.

Tre medici a processo per la morte di Davide Astori. Il gup del tribunale di Firenze accogliendo le richieste della procura ha deciso di rinviare a giudizio l'ex direttore sanitario di medicina dello sport dell'ospedale di Careggi Giorgio Galanti, il suo successore Pietro Amedeo Modesti e il medico dello sport Loira Toncelli. Il professor Galanti era stato già condannato in primo grado per omicidio colposo per la morte del capitano della Fiorentina, il medico aveva scelto il rito abbreviato.

L'accusa contesta un certificato in cui si attesta che Astori ha effettuato un esame, lo ‘strain' cardiaco, che però sarebbe stato prodotto oltre un anno dopo il decesso dell'ex calciatore. Risulterebbe infatti che Astori ha effettuato lo strain il 10 luglio 2017 a Firenze, ma parrebbe che quel certificato sia stato creato il 10 aprile del 2019, e quindi secondo l'accusa quel certificato sarebbe falso.

Astori morì il 4 marzo 2018 per un'aritmia ventricolare maligna, provocata da una grave patologia cardiaca, mai diagnosticata. Una vicenda tristemente nota e che gli appassionati di calcio ricordano bene. Era una domenica come tante, una domenica di Serie A che divenne drammatica quando attorno a mezzogiorno si diffusero alcune drammatiche voci che vennero poi confermate. Già nelle settimane successive alla scomparsa di Astori iniziarono le indagini, che vedranno a processo tre medici.